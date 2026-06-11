【童寶玲醫師】子宮肌腺症全攻略｜症狀、診斷、治療與懷孕影響一次看懂

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Q1｜什麼是子宮肌腺症？有多常見？

子宮肌腺症是子宮內膜異位發生在子宮的一種疾病，也就是子宮內膜異常生長到子宮的肌肉層。

盛行率

• 因子宮良性疾病動切除手術的病患中，約 20–30% 有子宮肌腺症

• 卵巢巧克力囊腫（子宮內膜異位症發生在卵巢上）手術病患中，約 80–90% 同時伴隨子宮肌腺症

形成原因與分類

目前還不完全清楚，醫學上有三套主要理論。依發生部位的不同，可以分為「局部性子宮肌腺症」和「廣泛性子宮肌腺症」，它們的成因與伴隨疾病也大不相同：

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Q2｜子宮肌腺症會出現哪些症狀？

最常見的三大症狀：

• 經血過多

• 月經期間出血延長

• 經痛

這些症狀往往隨著時間越來越嚴重。如果忽略不處理，嚴重的子宮肌腺症會造成貧血，讓人經常疲倦、體力下降，甚至連爬山等需要體力的戶外活動都無法享受。月經量過多、經痛和不孕也是醫師判斷子宮肌腺症最重要的臨床依據。

Q3｜怎麼診斷子宮肌腺症？哪一種檢查最準？

子宮肌腺症的症狀和子宮肌瘤非常相似，而且兩者經常同時存在，光看症狀無法分辨，必須以影像檢查進一步確認。

• 內診：

醫師可發現子宮較一般大；嚴重的情況下，從下腹就可以摸到膨出的子宮。

• 血液 CA-125 檢查：

雖然嚴重的子宮肌腺症 CA-125 會上升，但它容易受到月經期間、腸胃炎等因素干擾，因此通常不用來作為診斷或追蹤治療的指標。

• 超音波檢查（最佳工具）：

可以測量子宮的大小、形狀、均勻度，以及子宮肌腺瘤的大小、位置和與子宮內膜距離，用來判斷嚴重度。

• 核磁共振檢查：

可精確定位子宮肌腺瘤的位置，也能判斷是否往外延伸到直腸、輸尿管等周邊組織。但因費用昂貴、檢查時間久且健保無給付，國內較少使用。

Q4｜子宮肌腺症會影響懷孕和試管嬰兒嗎？

很多研究發現，子宮肌腺症越嚴重，不孕的機率就越高，也會造成胚胎著床率下降、懷孕率下降、流產率增加。

為什麼子宮肌腺症會造成不孕？三個主要原因：

1.改變子宮內膜的免疫反應、造成慢性發炎，使胎兒無法著床。

2.子宮肌腺瘤改變子宮肌肉層的正常運動，導致精蟲不易游動，胚胎容易流產。

3.常伴隨骨盆腔和卵巢的子宮內膜異位、發生沾黏，不容易受孕。

好消息： 手術或藥物改善子宮肌腺症後，受孕率就上升了。這也是為什麼有懷孕需求的患者，治療方式的選擇格外重要。

Q5｜子宮肌腺症的治療有哪些？想懷孕該怎麼選？

治療常需搭配多種方法，依嚴重度與是否有懷孕需求來決定。

• 手術切除子宮肌腺瘤：

需保留子宮內壁與足夠的子宮肌肉層（厚度至少 9 至 15 毫米），才能確保未來懷孕及生產成功，避免子宮破裂。

• 子宮動脈栓塞：

透過減少子宮供血讓肌腺瘤縮小。但可能發生早發性卵巢衰竭、影響卵巢功能，亦可能造成早產和不孕。有懷孕需求的個案不建議做。

• 熱能治療：

應用高溫使肌腺瘤產生「凝固性壞死」，效果好、恢復快。包含海扶刀（HIFU，肚皮無傷口）、微波消融（Microwave）、射頻消融（RFA）。

• 藥物治療：

抗前列腺素止痛藥、避孕藥（減少經血）、腦下垂體荷爾蒙抑制劑（讓肌腺瘤變小，但長期用會骨質疏鬆）、第四代黃體素。

• 子宮腔內投藥系統植入（Mirena 蜜蕊娜）：

一種含有黃體素的 T 型塑膠裝置，置入子宮腔內，可配合避孕需求使用，但可能會引起不正常出血。

小美的治療

小美最後決定先以藥物治療改善貧血，再積極治療子宮，讓子宮變小，可以接受胚胎植入。期待醫療的進步可以帶來希望！

結語

子宮肌腺症雖然會帶來經痛、經血過多與不孕等困擾，但隨著治療方式越來越多元，多數患者都能找到適合的治療組合。如果你有相關困擾，建議到婦產科就診，由醫師評估最合適的治療計畫。

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