【童寶玲醫師】子宮肌腺症全攻略｜症狀、診斷、治療與懷孕影響一次看懂
Q1｜什麼是子宮肌腺症？有多常見？
子宮肌腺症是子宮內膜異位發生在子宮的一種疾病，也就是子宮內膜異常生長到子宮的肌肉層。
盛行率
• 因子宮良性疾病動切除手術的病患中，約 20–30% 有子宮肌腺症
• 卵巢巧克力囊腫（子宮內膜異位症發生在卵巢上）手術病患中，約 80–90% 同時伴隨子宮肌腺症
形成原因與分類
目前還不完全清楚，醫學上有三套主要理論。依發生部位的不同，可以分為「局部性子宮肌腺症」和「廣泛性子宮肌腺症」，它們的成因與伴隨疾病也大不相同：
Q2｜子宮肌腺症會出現哪些症狀？
最常見的三大症狀：
• 經血過多
• 月經期間出血延長
• 經痛
這些症狀往往隨著時間越來越嚴重。如果忽略不處理，嚴重的子宮肌腺症會造成貧血，讓人經常疲倦、體力下降，甚至連爬山等需要體力的戶外活動都無法享受。月經量過多、經痛和不孕也是醫師判斷子宮肌腺症最重要的臨床依據。
Q3｜怎麼診斷子宮肌腺症？哪一種檢查最準？
子宮肌腺症的症狀和子宮肌瘤非常相似，而且兩者經常同時存在，光看症狀無法分辨，必須以影像檢查進一步確認。
• 內診：
醫師可發現子宮較一般大；嚴重的情況下，從下腹就可以摸到膨出的子宮。
• 血液 CA-125 檢查：
雖然嚴重的子宮肌腺症 CA-125 會上升，但它容易受到月經期間、腸胃炎等因素干擾，因此通常不用來作為診斷或追蹤治療的指標。
• 超音波檢查（最佳工具）：
可以測量子宮的大小、形狀、均勻度，以及子宮肌腺瘤的大小、位置和與子宮內膜距離，用來判斷嚴重度。
• 核磁共振檢查：
可精確定位子宮肌腺瘤的位置，也能判斷是否往外延伸到直腸、輸尿管等周邊組織。但因費用昂貴、檢查時間久且健保無給付，國內較少使用。
Q4｜子宮肌腺症會影響懷孕和試管嬰兒嗎？
很多研究發現，子宮肌腺症越嚴重，不孕的機率就越高，也會造成胚胎著床率下降、懷孕率下降、流產率增加。
為什麼子宮肌腺症會造成不孕？三個主要原因：
1.改變子宮內膜的免疫反應、造成慢性發炎，使胎兒無法著床。
2.子宮肌腺瘤改變子宮肌肉層的正常運動，導致精蟲不易游動，胚胎容易流產。
3.常伴隨骨盆腔和卵巢的子宮內膜異位、發生沾黏，不容易受孕。
好消息： 手術或藥物改善子宮肌腺症後，受孕率就上升了。這也是為什麼有懷孕需求的患者，治療方式的選擇格外重要。
Q5｜子宮肌腺症的治療有哪些？想懷孕該怎麼選？
治療常需搭配多種方法，依嚴重度與是否有懷孕需求來決定。
• 手術切除子宮肌腺瘤：
需保留子宮內壁與足夠的子宮肌肉層（厚度至少 9 至 15 毫米），才能確保未來懷孕及生產成功，避免子宮破裂。
• 子宮動脈栓塞：
透過減少子宮供血讓肌腺瘤縮小。但可能發生早發性卵巢衰竭、影響卵巢功能，亦可能造成早產和不孕。有懷孕需求的個案不建議做。
• 熱能治療：
應用高溫使肌腺瘤產生「凝固性壞死」，效果好、恢復快。包含海扶刀（HIFU，肚皮無傷口）、微波消融（Microwave）、射頻消融（RFA）。
• 藥物治療：
抗前列腺素止痛藥、避孕藥（減少經血）、腦下垂體荷爾蒙抑制劑（讓肌腺瘤變小，但長期用會骨質疏鬆）、第四代黃體素。
• 子宮腔內投藥系統植入（Mirena 蜜蕊娜）：
一種含有黃體素的 T 型塑膠裝置，置入子宮腔內，可配合避孕需求使用，但可能會引起不正常出血。
小美的治療
小美最後決定先以藥物治療改善貧血，再積極治療子宮，讓子宮變小，可以接受胚胎植入。期待醫療的進步可以帶來希望！
結語
子宮肌腺症雖然會帶來經痛、經血過多與不孕等困擾，但隨著治療方式越來越多元，多數患者都能找到適合的治療組合。如果你有相關困擾，建議到婦產科就診，由醫師評估最合適的治療計畫。
其他人也在看
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
Scania Super 11 公升引擎輕巧上市，XT 工程車硬漢套件同步發表！
瑞典頂級商用車領導品牌 Scania，今日正式在台推出全新 Super 系列 11 公升卡拖車。延續 13 公升車款的熱烈好評，卡拖車產品線擴大引進全新直列五缸渦輪增壓柴油引擎，以「減．但不簡」為核心理念，為運輸頭家帶來「更好載、更好養、更好開」的高效營運體驗。
台積電捲美國專利侵權 政府必要時提協助
[NOWNEWS今日新聞]台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今（11）日回應，台灣半導體業者長期重視智慧財產權...
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點
夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
夏天消暑小心！7歲童喝2冷飲 「急性腸扭轉」痛到進加護
夏天高溫炎熱，不少人會喝冷飲消暑，飲用量與頻率須注意。近期中國河南一位7歲男童，在外遊玩導致滿頭大汗，熱到不行的他迅速喝下一瓶冰可樂，沒多久又灌完一瓶冰奶茶，冷飲對其腸胃造成劇烈刺激，最後引發急性腸扭轉（Volvulus）極度腹痛送加護病房（ICU）。醫師以此案例提醒，夏天喝冷飲一口氣灌太多下肚，可能造成腸胃負擔。
伊朗與美國難以維持停火的四大原因
美國與伊朗4月初達成的停火協議，在新一波地區攻擊後嚴重動搖。特朗普與伊朗互放狠話，衝突升級。專家指出四大原因：伊朗認為停火未解決核心問題、以色列持續軍事行動、升級已成談判策略，以及美國影響力有限。
林襄認愛馬傑森！沈玉琳催婚公布「超狂大禮金」：很值得祝福的一對
啦啦隊女神林襄3年前被拍到熱戀職棒選手馬傑森，後來一度傳出分手，近來兩人被直擊甜蜜牽手，事後經紀公司表示不干預藝人私生活，態度沒承認也沒否認。而跟林襄私交甚篤的沈玉琳今天回鍋主持，也做出回應。蔡維歆
阿嬤跌倒「少做這件事」強忍7年 醫驚：膝蓋退化機率飆5倍
世足賽首戰在明天（12日）開打，球迷引領期盼。骨科醫師表示，踢足球是最容易造成膝關節受傷的運動，在急停、轉身、著地等動作不小心，便會造成前十字韌帶、半月板損傷，未積極治療恐提早讓膝關節退化。台中一名82歲的婦人，因前十字韌帶受傷沒積極治療，結果退化性關節炎，強忍7年多，舉步維艱，在家人鼓勵下置換雙膝
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
「為領保險硬住院」阻礙居家醫療推動 石崇良喊話保險業者：只會賠更多
癌症化療未來有望在家進行，但現行部分醫療險仍要求住院才能理賠，成為居家醫療推動障礙。衛福部長石崇良今（11）表示，許多癌症治療已可在門診或居家完成，醫療成本甚至僅為住院的一半，呼籲保險業者調整思維，檢討醫療險理賠規則。至於民眾擔憂未來居家化療的風險，他表示居家化療將先經醫院評估，再搭配人工血管、遠距
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
立志從醫與追夢輝達的武陵學子分享讀書心法
115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，桃園市武陵高中學生表現亮眼，其中，錄取台灣大學醫學系的趙崇安說，他因先天性心臟狀況，從小就需固定到醫院回診，為此，早已立定從醫及研究的目標，希望能像醫師細心照顧他一樣，未來也當個可以幫助別人的醫師。
何篤霖主持《命運好好玩》24年！遭1通電話勸退 老搭檔郭靜純心疼抱屈
【緯來新聞網】何篤霖卸下主持長達24年的節目《命運好好玩》，消息傳出後引發觀眾討論。曾與他長期搭檔的
台大二階筆試爆AI眼鏡作弊 醫牙考生0分
[NOWNEWS今日新聞]AI工具進入考場，也成為大學招生新挑戰。台大今（13）日公布申請入學分發結果，同步揭露今年二階甄試出現3起違規，其中最受關注的是，一名報考醫牙學系的考生疑似利用AI眼鏡作弊，...