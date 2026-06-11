【童寶玲醫師】經前症候群（PMS）完整指南｜症狀、原因、緩解與嚴重 PMDD 處理
Q1：什麼是經前症候群？
經前症候群指在月經來臨前五天起、出現生理上及情緒上的種種不適、這些不適在經血出現時即迅速消失。因與月經關係密切、因此稱經前症候群。七成女性會有不同程度的經前不適。
Q2：經前症候群有哪些症狀？
生理上的不適包括：
• 浮腫
• 乳房漲痛
• 頭痛
• 渴望進食
• 不協調感
情緒上的表現包括：
• 憂鬱
• 焦慮
• 情緒不安
• 躁動
• 害怕
• 失控感
• 混亂感
其中有 3% 至 5% 的女性、情況嚴重、以致生活功能遭受極大影響、得就醫接受藥物治療。
Q3：經前症候群是什麼原因造成的？
造成原因目前尚不清楚、但是與生活壓力關係密切。
Q4：經前症候群要怎麼治療？
以改善生活形態為主：
• 減少鹽料及咖啡攝取
• 不抽煙
• 三餐正常均衡飲食
• 足夠睡眠
• 減少壓力
• 多運動
瑜珈可增加血液循環、減輕經前的浮腫及腫脹感。也讓呼吸調和順暢、安定神經系統、舒解緊張不安的情緒、減輕壓力、幫助睡眠。
Q5：什麼是嚴重經前症候群（PMDD）？
PMDD（Premenstrual Dysphoric Disorder、嚴重經前症候群）：月經前若有症狀大於以下 5 項、並且發生在兩個月以上、即稱嚴重經前症候群：
1.情緒低落、絕望、自我貶低
2.焦慮、緊繃
3.情緒不穩定
4.易怒、躁動不安、起衝突
5.對日常活動失去興趣
6.無法集中精神
7.食慾差或暴飲暴食
8.睡眠週期改變
9.失控或被打垮的感覺
10.生理上的不適、包括乳房漲痛、頭痛、腫脹感等
嚴重經前症候群會因經前嚴重不適而干擾到家庭生活、工作或課業表現。這時就得就醫、接受藥物治療。
結語
經前症候群是婦科常見困擾、但透過生活形態調整 + 瑜珈舒緩、可以明顯減輕症狀。若你符合 PMDD 多項症狀且持續兩個月以上、請至婦產科就醫評估、接受藥物治療。
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