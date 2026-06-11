【童寶玲醫師】經痛全攻略｜原因、分類、治療與婦科疾病一次看懂

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為什麼會經痛？

經痛是許多女性熟悉的困擾、超過一半女性都曾經歷過。經痛又稱生理痛、指伴隨月經期前後的疼痛。本文整理 6 個常見問題、幫助你完整認識經痛、找到適合的治療方式。

Q1：經痛分哪幾種？

經痛可分為原發性及繼發性兩類：

• 原發性經痛（無病理疾病）：

在初經（第一次月經）後 6-12 個月後開始出現、在有排卵的月經才會出現疼痛。最常發生在 20-24 歲的年齡層、隨著年齡增加而發生率減少。疼痛如同生產時的絞痛、位在下腹部、腰薦椎、後背部、可延伸到下腿部位。常伴隨噁心、腹瀉等症狀。疼痛發生在月經出現前數小時、或和月經流出時一起出現、可持續兩、三天。

• 繼發性經痛（具有病理疾病）：

發生在初經後的幾年、與年齡無關。疼痛通常在月經來臨前一至二星期、且持續到月經結束後好幾天。繼發性經痛最常見的原因是子宮內膜異位症、其次是子宮腺肌症所引起的疼痛等。

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Q2：經痛為什麼會發生？

子宮內膜含有前列腺素（prostaglandin）、在月經來臨前、因黃體素荷爾蒙下降、產生大量前列腺素的下游產物、造成子宮強烈收縮、導致子宮血流量不足、出現子宮缺血狀況、而產生疼痛。

Q3：原發性經痛怎麼治療？

因發生疼痛原因和前列腺素有關、用藥以抗前列腺素的藥物為主。在疼痛發生前或一發生時即馬上服用、效果極佳、治療率可達 80%。

另外、因原發性經痛和排卵有關、也可使用避孕藥。避孕藥可使子宮內膜不要過度生長、因而減少前列腺素的釋放、減緩疼痛、治癒率可達 90%。

非藥物治療方法包括皮下電刺激、針灸及熱敷等、療效個別差異很大。

Q4：什麼是子宮內膜異位症？跟經痛有什麼關係？

子宮內膜異位症指子宮內膜長在子宮內腔以外的位置、因而產生一些發炎物質、造成疼痛。最常發生子宮內膜異位的部位為卵巢、形成卵巢子宮內膜異位瘤、即所謂的「巧克力囊腫」。子宮內膜異位也常發生在輸卵管及骨盆腔週遭組織、形成沾黏。

造成子宮內膜異位、目前認為主要的原因是經血逆流至骨盆腔、再加上骨盆腔局部免疫功能較差所致。因此、子宮內膜異位往往會隨著時間加劇。

子宮內膜異位除了造成經痛外、還會造成不孕症。因沾黏造成骨盆腔器官變形、輸卵管不通、或因子宮內膜異位組織造成骨盆腔內發生免疫功能異常、都是造成不孕症的原因。

治療方法：

• 藥物治療目的在減緩疼痛、止痛方法同原發性經痛、以抗前列腺素止痛藥、避孕藥、及非藥物治療如皮下電刺激、針灸及熱敷等方法為主。但效果較原發性經痛差、常得配合更積極的治療方式。

• 輕度子宮內膜異位處有可能會自行痊癒、目前市面上有新一代的口服黃體素（Visanne）、對輕度子宮內膜異位症的治療效果非常好。

• 當卵巢子宮內膜異位腫瘤大於 4 公分以上、或伴隨著有不孕症時、藥物治療效果不佳、需要手術切除腫瘤才可徹底解決問題。

手術復發與預防：

手術後疼痛及不孕的問題都可明顯改善、尤其在不孕方面、即便是輕度的子宮內膜異位症、手術後受孕能力也可提升。受孕能力通常在術後半年至 1 年會提高。之後、子宮內膜異位復發、導致受孕能力下降。因此、不孕者在手術後要把握可受孕的時間。

子宮內膜異位若未完全清除乾淨、術後易再復發、每年復發機率約 5 至 20％、平均 5 年復發率為 40％。因此、術後若不打算要懷孕、在手術後發現仍有殘留子宮內膜異位病灶者、可服用藥物減少復發率。藥物包括：低劑量口服避孕藥、Visanne、Gestrinone、注射 GnRHa 等。

Q5：什麼是子宮腺肌症？跟經痛有什麼關係？

子宮腺肌症又稱子宮腺瘤。好發在 40 歲以上的女性、發生原因為子宮內膜侵入子宮肌肉層。子宮腺肌常伴隨子宮肌瘤及卵巢子宮內膜異位瘤。子宮腺肌症除了造成經痛及不孕症外、還會造成月經經血過多及貧血。

藥物治療：

• 抗前列腺素可改善經血過量及經痛的問題、但效果不彰時、可選擇子宮內置入含有黃體素的子宮內避孕器（蜜蕊娜等）、附著在避孕器表面的黃體素將會慢慢釋放出來、防止子宮內膜增厚、對於經痛及經血過多、療效很好、可使用 4 至 5 年。

• 新一代的口服黃體素（Visanne）對子宮肌腺症的治療效果較差、常常併發不規則陰道出血、造成很大的困擾。

• 經由腦下垂體抑制排卵的注射型藥物（GnRHa）、達到假性更年期、使子宮肌腺症改善、效果不錯、是很好的治療方式。但是只能使用六個月、使用超過六個月以上會造成不可逆的骨質流失。在使用六個月以後停藥、子宮內膜異位症及子宮肌腺症會迅速復發。

以藥物治療子宮肌腺症需要多種藥物一起治療、需個別考量、才能讓症狀改善。

手術治療：

徹底解決子宮腺肌症的方法是手術切除子宮。子宮腺肌症所形成的子宮腺瘤與子宮肌肉層之間沒有明顯邊界、不同於子宮肌瘤、因而無法以手術切除乾淨、只能將整個子宮切除、可考慮腹腔鏡、機器手臂或傳統開腹式切除子宮。（延伸閱讀：子宮肌腺症全攻略｜症狀、診斷、治療與懷孕影響一次看懂）

Q6：腹腔鏡手術跟傳統開腹手術差在哪

結語

經痛雖然常見、但不代表你必須忍受。原發性經痛有效藥物可達 80-90% 治療率；繼發性經痛背後可能是子宮內膜異位症或子宮腺肌症、需要進一步檢查與治療。出現異常經痛、請至婦產科就醫評估、找到適合你的治療方案。

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