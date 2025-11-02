童小芸投入議員選戰 謝龍介站台
記者陳俊文∕台南報導
距明年十一月二十八日九合一選舉還有一年多，立委謝龍介服務處執行長童小芸二日成立市議員競選服務處並宣布投入北區、中西區市議員選戰；「師父」立委謝龍介親臨站台且呼籲大家支持他的嫡傳女弟子，把國民黨在北、中西區失去的女性議員席次搶回來。
自許是選戰「早鳥」、國民黨台南市「早苗」的童小芸，曾當過兩屆八年的振興里長，也是北區里長聯誼會會長，此次服務處設在她的本命區、振興里活動中心對面。由於她目前還是國民黨台南市黨部副主委、台南市婦女會理事長、中華民國慰安婦協會理事長，擁有豐沛人脈，許多鄉親和里長同僚都希望她能回到北區參選。
謝龍介致詞表示，台南市由民進黨執政三十二年，林士傑槍擊兇案未破、光電案疑雲重動，台南市民已給民進黨三十二年機會，搞得民怨四起，他最近走訪各區，很多鄉親跟他反映，明年市長選舉要把全家的票都投給他，所以明年絕對是國民黨翻轉的最佳契機。
他也強調，童小芸不止是他個人的子弟兵，還是全台南人的子弟兵、請大家助她一臂之力，把國民黨在中西北區失去的第三席搶回來。
看到鄉親主動前來力挺，非常感動的童小芸致詞強調，她一本為基層服務的初心再度披掛上陣，尤其中西北區過往都是藍綠各三席，上屆她跑去安南區參選被翻轉，此次她要做「翻轉布丁」、將失落的第三席搶回來。
