童小芸推動公辦流浪動物之家

立委謝龍介服務處執行長童小芸，在十年前擔任北區振興里長期間領養的浪浪咘仔（左）和雙雙，目前已是十四歲老狗了，童小芸將陪伴牠們直至終老。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市北區振興里前里長童小芸於一０六年響應市府推動「里社區服務犬」方案，自動保處灣裡收容中心領養三隻流浪犬擔任社區服務工作，四年前又加入第四隻，變成「四毛姐妹花」，分別擔任巡守犬、陪伴犬和宣導犬。唯全國第一隻巡守犬「咘仔」今年高齡十四歲，體態漸龍鐘，行動力也大不如前，投入明年北中西區市議員選舉的童小芸表示，只要她當選，一定推動設立全國最早的流浪動物之家和動物安養中心，讓浪浪們「老有所終」。

振興里在十年前童小芸擔任里長期間，共領養四隻流浪犬，分別取名咘仔、雙雙、小潔及咪嚕，原始構想是希望牠們能成為工作犬，「咘仔」雖是警局相中的波力士犬，但因腰圍過粗被退貨，到了振興里變成全國第一隻巡守犬，每天跟著志工走兩小時的路，為里民巡守家園，牠來時才六歲，現在已十四歲，換算人的年紀已七十幾歲，算是高齡老犬，近年來已走不太動，呈半退休狀態。

四寶毛的「媽媽」童小芸表示，「雙雙」個性溫和，當初就因太乖不會顧家被棄養，到了振興里變成老人最佳陪伴犬，適合讓老人聊心事，口風很緊，不會八卦。「小潔」很粘人，是振興里最佳宣導犬和公關犬，曾和賴總統合拍過撿垃圾的宣導片。

後到的「咪嚕」本也是浪浪，原先被栓在永康某住家騎樓下，被愛媽發現覺得不捨，轉介給童小芸收養，目前擔任振興里的「宣導犬」。

目前也是謝龍介服務處執行長的童小芸表示，浪浪可經調教變成最佳巡守犬、陪伴犬或宣導犬，台南市動物收容中心「犬」滿為患，少說也有五、六百隻，加上零撲殺政策，擠在擁擠的環境裡，不少都是病死的。若每個里能領養一隻，全台南市有六百四十九里，一下子可把收容中心的浪浪清空。

但咘仔、雙雙都是十餘歲的老狗，童小芸表示，認養就要有始有終，不能因狗老而遺棄，所以她已替牠們安排好後事，連樹葬地點都已預訂。不過其它的浪浪可能就沒有這麼幸運，所以只要她有機會當選市議員，一定聯合立委謝龍介在台南催生第一家公辦的流浪動物之家，或是像柳營的老牛之家，推廣生命教育，讓高齡浪浪得以善終。