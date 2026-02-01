童小芸與南市婦女會辦捐血

童小芸登上捐血車準備捐血。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區、中西區市議員參選人童小芸與社團法人台南市婦女會二月一日在台南中山公園合辦大型捐血活動，募得二八六袋血，希望也能幫助血庫度過缺血的「年關」。

此次除台南市婦女會之外，還有東區婦女會、東區連心會、中西區婦女會、中西區慈心會、南區婦女會、南區三六五愛心會、北區婦女會、北區仁愛姐妹會、安平區婦女會、安平區古堡姐妹會、安南區婦女會、安南區慈愛會共十二個協會加入協辦。

童小芸指出，捐血活動每年都選在冬天，尤其是過年前舉辦，主因學生放寒假，加上一般人容易在冷天身體不適，無法捐血，以致此時都會鬧血荒，尤其是春節要有更高的儲備量以備不時之需，所以台南市婦女會都會在年前舉辦捐血活動，今年已邁入第三年。

童小芸指出，目前缺血最嚴重的是Ｏ跟Ａ型，且血庫庫存量只夠用五點三天，其中Ｏ型最嚴重，僅剩四點七天的庫存。

台南市婦女會理事長童小芸（中）號召十二個婦女團體發起捐血活動，希望幫助血庫度過年關。（記者陳俊文攝）

為感謝大家挽袖捐血，昨天現場提供全聯禮券與乾拌麵等獎品，惟捐血民眾雖多，但目前護理人力十分吃緊，昨天下午五時活動結束時，仍有民眾在排隊，捐血中心鼓勵利用週一至週五去捐血站捐血。