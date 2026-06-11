【童年代表作】台灣經典遊戲《爆爆王》因代理合約到期 宣布結束長達 23 年營運

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



韓國 Nexon 遊戲公司開發，遊戲橘子擔任台灣代理商之經典遊戲作《爆爆王》（Crazy Arcade，又稱瘋狂阿給、彈水阿給）宣布將在今年八月結束營運，結束長達 23 年的旅程。

（來源：爆爆王粉專）

《爆爆王》舊稱為《瘋狂阿給》，並由數碼戲胞代理，但在數碼戲胞 2006 年四月宣布經營不善倒閉之後，台港澳地區則由遊戲橘子獲得代理並改名為《爆爆王》，於 2006 年六月底經營至今。遊戲玩法為利用水球把對手困住後再刺破困住對手的水球後，便可以獲得勝利的遊戲，可以用很輕鬆的態度來玩，不會有任何的負擔，遊戲類型偏簡單、易上手，並在推出當時成功吸引大批玩家遊玩。

廣告 廣告

官方宣布由於代理合約到期，《爆爆王》將於今年八月正式畫下句點並關閉遊戲伺服器，官方也留給台灣玩家一封信，

內容說到：「親愛的爆爆王村民們：

還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在「海盜船」地圖裡反敗為勝的感動嗎？

這段長達二十年的旅程，我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂。因為有你們每一位的參與，爆爆城才有了呼吸，成為一個充滿溫度與笑聲的家。

「道別，是為了將最美好的畫面定格。」

儘管心中有再多的不捨，我們仍必須抱著遺憾的心情宣布：由於代理合約到期，

《爆爆王》將於 2026/8/13（四）中午 12:00 正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。」

另外官方將推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》告別活動，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。