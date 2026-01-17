童年喪父受助多年 雲林妙齡女用年菜報恩助馨生家庭

〔記者李文德／雲林報導〕歲末年初，犯罪被害人保護協會台灣雲林分會在北港青松餐廳席開26桌，宴請51戶馨生家庭，會中更有曾受犯保協會多年協助的黃小姐，與水產公司一起送出年菜組合給每戶家庭，更承諾持續為馨生家庭送年菜、義煮。法務部長鄭銘謙說，法務部推動柔性司法，將持續推動馨生保護據點，給予馨生人更多支持與協助。

今天的餐會，鄭銘謙、高等檢察署主任檢察官侯千姬、高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇、犯保協會雲林分會主委許倍豐等人出席，現場更有春聯揮毫、義診等，場面熱絡，其中曾受犯保協會長期協助的黃小姐，與阿布潘水產老闆潘建志送為51戶馨生家庭送出市價逾1500元的年菜。

廣告 廣告

25歲的黃小姐說，她5歲時，爸爸被殺害，母親改嫁，自己由爺爺奶奶扶養長大，成長過程中時常受到犯保協會關心，每逢過年過節都有協會關心陪伴，甚至在就學期間，恰好是犯保協會志工的楊老師，會特別關心她，甚至假日期間會載她出門，長年受到關心，心中也萌生未來有機，一定要回饋長期幫助的單位，在水產公司擔任顧問的她，人生故事打動老闆，因此決定送年菜，盼促成善的循環。

潘建志說，成立水產公司7年，事業逐漸有成，身為雲林子弟的他，希望能夠回饋在地，近期也將年菜、義煮活動深入雲林縣小天使發展協會、一心育幼院，此次為第三場關懷活動，感謝犯保協會長期對社會關心，未來將持續舉辦相關公益活動，持續為馨生家庭或需關懷民眾義煮、送年菜。

馨生人蔡聿之更分享自己經驗，她說，5年前丈夫遭高速行駛車輛撞擊，全身癱瘓，自己扛起家計，照顧丈夫及3名子女，一度想輕生，但犯保協會不斷關心心理狀況，給予幫助，也逐漸讓走出陰霾，目前也受到各界幫助，成功考取芳療師證照，更開設工作室，希望以自己的故事，讓更多馨生家庭走出來。

鄭銘謙說，法務部推動柔性司法，目前全國共有62處馨生據點，鼓勵馨生人們盡快走出陰霾，未來將持續推動設置據點，鼓勵馨生朋友多多交流、互相成長鼓勵。

犯保協會雲林分會在北港席開26桌，宴請51戶馨生家庭。(記者李文德攝)

法務部長鄭銘謙(右)出席餐會，更表示未來將持續推動設置馨生據點，鼓勵馨生人們走出來互相交流、成長。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名冠上「聯合兵種旅」

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

