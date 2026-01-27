童年回憶殺！麥當勞漢堡神偷、大鳥姊姊超萌公仔來啦！還能抽8,888元旅遊金

「麥當勞」推出3大經典角色的12 生肖公仔，吃指定特餐還能抽8,888元旅遊金。（麥當勞供圖）

童年回憶殺來了！「麥當勞」3大經典角色漢堡神偷、大鳥姊姊、奶昔大哥，化身 12生肖公仔陪你過新年，不只讓餐桌增添童趣與喜氣，還能邊吃「金迎招財薯來堡」，一邊參加8,888元旅遊金抽獎。

從1月28日起，麥當勞限時推出「金迎招財薯來堡（牛／雞）」，鮮嫩牛肋排或雞肋排搭配濃郁黑胡椒醬與金黃酥脆薯餅，每一口都是豐盛滋味，吃起來香氣十足、口感豐富。

「金迎招財系列」包含「金迎招財薯來堡（牛或鷄）」及「金迎招財福堡（牛或鷄）」，1月28日起到3月3日限時登場。（麥當勞供圖）

象徵團圓與幸福的「紅豆派」也同步回歸，酥脆派皮包裹香甜綿密紅豆餡，暖呼呼又甜蜜。

「紅豆派」紅豆粒飽滿蜜甜。（40元／個，麥當勞供圖）

童年的好朋友也換上新裝登場！麥當勞3大經典角色化身「12 生肖公仔」，每隻公仔都有獨特生肖造型，還能自由替換不同生肖。

「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，單隻售價99 元，每人單筆消費限購6個。（麥當勞供圖）

歡樂送則獨家推出「金架馬西擻特餐」，結合年節限定餐點與馬年特別款公仔，購買指定薯來堡餐或分享餐即可參加8,888元旅遊金抽獎，數量有限，售完為止。

「7-ELEVEN」與日本人氣創作者「西村優志」聯名，推出超過20款開心熊貓、小鼠、戀愛兔商品。（7-ELEVEN供圖）

想蒐集療癒小物還可以到「7-ELEVEN」，超商首度攜手日本人氣創作者西村優志推出全店聯名集點活動，從2月4日起登場。這次以「開心熊貓」「小鼠」「戀愛兔」3大招牌角色為主軸，推出逾20款獨家新品，包括質感絨毛、時尚配件及實用生活商品，從胸章、絨毛筆到抱枕毯、行李箱束帶，兼具收藏與日常使用價值。

活動期間，消費即可加價購隨機角色商品，粉絲還能蒐集限量幻彩、雷射胸章與多款實用精品。讓你在家中、工作或外出都能感受滿滿萌趣與活力。



