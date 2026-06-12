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即時中心／林韋慈報導

許多人的青春回憶再少一個！經典線上遊戲IP《爆爆王》官方於昨（11）日正式宣布，將於今年8月13日中午12點正式停止營運並關閉伺服器，正式退出台灣市場。此次停止營運除因台灣代理合約到期外，官方也自6月11日起停止新帳號申請。而原廠NEXON也已同步公告，將於同日終止韓國地區營運，意味該遊戲在多個市場將陸續走入歷史。

《爆爆王》營運逾20年 玩家感嘆告別青春回憶

遊戲橘子稍早也釋出回顧影片，感謝玩家長年支持，貼文曝光後湧入大量留言，不少玩家感嘆《爆爆王》是童年與青春的重要回憶。《爆爆王》起源韓國，原名為《Crazy Arcade》，最早由數碼戲胞引進台灣，當時名稱為《彈水阿給》，後因數碼戲胞倒閉，於2006年由遊戲橘子接手代理並更名為《爆爆王》，營運至今。

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遊戲橘子表示，《爆爆王》屬於街機風格休閒遊戲，玩法類似《轟炸超人》，具備單局時間短、上手門檻低等特色，吸引大量玩家在線上對戰，也逐步發展出多種模式。遊戲中角色如睏寶、藍寶、痞子妹等，也成為許多玩家共同記憶。

從青澀的學生成長為獨當一面的大人 回憶中不捨再見

官方感性提到，「還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在『海盜船』地圖裡反敗為勝的感動嗎？」公告中提到，《爆爆王》營運近20年，從早期校園時代一路陪伴玩家成長，遊戲世界如同一座「爆爆城」，承載許多玩家的青春回憶。

官方表示，「道別，是為了將最美好的畫面定格。」儘管不捨，仍因代理合約到期，將於2026年8月13日中午12點正式結束營運並關閉伺服器。而為了讓玩家留下最後回憶，官方也推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》活動，邀請玩家重返爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。





原文出處：快新聞／童年回憶《爆爆王》將熄燈！官方宣布結束逾20年營運 玩家感嘆告別

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