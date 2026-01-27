童年夢想成真！真人喬伊親手幫你「回復」寶可夢，經典音效還藏彩蛋

PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）官方將於 2026 年 2 月 5 日隆重開幕。而最近官方邀請了多家媒體進行內部搶先參觀，曝光了樂園內超還原的設施細節，打造出史上最真實的寶可夢世界體驗，讓遊客親身走進充滿寶可夢的關都地區。

寶可夢中心有真人喬伊小姐可互動！（圖源：【公式】ポケパーク カントー）

而在眾多曝光的內容中，最讓玩家驚喜的莫過於「寶可夢中心」的實體化互動。櫃檯駐有由真人工作人員扮演的「喬伊小姐」，不只服裝與造型忠實呈現，根據外媒ファミ通拍攝的影片，喬伊小姐會親手將訓練家的精靈球一顆顆放上恢復裝置，現場隨即響起經典的治療音效與燈光演出，完美重現了遊戲與動畫中訓練家熟悉的場景，還原度極高。

此外，眼尖的粉絲也發現隱藏的致敬彩蛋。在展示治療互動時，螢幕上出現的 6 隻寶可夢分別為皮卡丘、快龍、耿鬼、路卡利歐、蔥遊兵以及鰓魚龍。這份名單正是動畫《寶可夢 旅途》中，主角小智挑戰「寶可夢世界錦標賽」並登頂八大師的冠軍隊伍陣容，官方在細節上的用心安排，也引起了社群熱烈討論。