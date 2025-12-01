童年性侵案追訴權時效改革牛步 民團：法務部「可以認真一點嗎？」

民間犯罪被害人權益保障聯盟指出，法務部對於「童年性侵倖存者」的追訴權時效以及「犯罪被害補償金」的改革不夠積極，因此，今天(1日)召開記者會，呼籲法規主管機關「法務部」應「認真一點」，應擴大研議、盤點相關制度的配套措施，迅速推動修法。

由5個關心犯罪被害人的民間團體所組成的「民間犯罪被害人權益保障聯盟(犯保聯盟)」今天指出，目前為止，針對「犯罪被害補償金」的改革，立委已提出3個修法提案版本，針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革，立委也已提出14個提案版本；然而，法務部預告「追訴權時效」修法草案後，目前尚未送立法院審議；就「犯罪被害補償金」是否研議修正，至今也無下文；犯保聯盟認為，立法院應盡速推動相關立法，以進一步保障被害人權益。

立委林月琴、張雅琳都提到，根據澳洲研究，兒少性侵被害人平均在事發24年後才能對外說出受害經歷的來龍去脈，當被害人成年後鼓起勇氣想提告，可能會受限於追訴權時效而無法請司法系統為自己主持公道。張雅琳說：『(原音)保障被害人權益的國家，才是真正的法治國家，願意傾聽、願意看見兒少傷害的國家，也才是真正的法治國家，也才是真正的兒少友善國家，所以，我希望在這一次修法上，許多黨派的委員都能夠一起來為兒少的權益來努力，一起來守護兒少。』

全國律師聯合會被害人權益保障委員會主任委員、律師徐承蔭也直言，對犯罪行為人的追溯不力，是對被害人的惡意遺棄，能保障犯罪被害權益的國家才能稱得上是法治國家。

針對犯罪被害補償金，犯保聯盟召集人、律師林永頌也指出，法務部預算明明增加了，為什麼用不完？用不完不是因為案件太少，需要犯罪被害補償金的人其實很多，他希望立委可以監督相關成效，落實被害人權益保障。