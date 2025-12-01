童年性侵案過追訴期無司法救濟 司改會批修法進度落後

在社會的角落，有些性侵被害人成年以後回想起痛苦經歷，鼓起勇氣決定提告，卻可能已經超過追訴權時效。司改會批評法務部修法腳步遠落後國外，呼籲應盡速推動流程並且擴大研議，盤點相關制度的配套，讓每位被害人都能有機會獲得合理的補償。

民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌表示，「呼籲法務部能夠儘速把《刑法》、行政院趕快通過，能夠送到立法院來審議，那另外相關的這些條文，剛才講的這些法律也能夠一併的來處理。」

民間司法改革基金會副執行長李明洳指出，「兒少追訴權的議題一定要送到法務部認真的研議，早一點開始進行修法。可是我們看到的是說，是2024年的3月《憲法》法庭受理了這個案件之後，他們到8月法務部才願意預告這樣子的草案。」

立法院針對童年性侵倖存者的追訴權時效改革已經有14項委員提案的版本，民間犯罪被害人權益保障聯盟也認為改革慢半拍。法務部則回應，《刑法》第80條修正草案已在8月預告，以廣納各方意見，並在9月函報行政院審查，10月27日行政院已經召集相關部會單位進行研議。

法務部常務次長黃謀信回應，「目前這個法案他是還在行政院的研議當中，這個法案如果說研議完成之後，還要通過行政院會，院會之後還要經過會銜司法院，再送我們這個立法院來完成相關的修法程序。」

不過司改會認為，目前僅處理了《刑法》追訴權時效，但《兒童及少年性剝削防制條例》是否同步修正？犯罪被害補償金時效是否放寬？以及民法等相關配套法規的檢討等，法務部都還需要全面考量。