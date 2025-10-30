童年曾躲衣櫃逃避爭吵 舒淇「女孩」源自真實經驗

（中央社記者王心妤台北30日電）舒淇改編自身童年故事的電影「女孩」今天釋出新的幕後花絮，舒淇表示，片中白小櫻躲進衣櫃的橋段是她童年真實經驗，但擔心白小櫻太投入角色會有壓力，所以改用隱晦方式呈現。

根據電影公司提供資料，舒淇表示，童年時的衣櫃是她躲避爭吵的避風港，「因為小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」但擔心白小櫻太進入角色會留下陰影，舒淇改用比較隱晦的方式拍攝，「反而更有想像空間、更為恐怖。」

邱澤的角色既矛盾又壓抑，他出席映後時特別打趣對觀眾說：「希望你們看完不要討厭我。那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」邱澤說，有幾場戲拍完都需要獨處一下，排解角色的孤單跟扭曲心情。

電影公司表示，「女孩」明天起上映，至11月6日止，只要購買一張電影票，就可兌換導演簽名版A3特典海報乙張，數量有限送完為止。（編輯：龍柏安）1141030