童年的冰窗花／朱乃波

朱乃波

冬天的早晨，樓房的玻璃窗蒙上了一層水氣，我拉開窗簾，刮去水氣，眼前立刻明亮起來。

看著緩緩流下的水痕，我不由得想起了童年冬天的冰窗花。

我八、九歲時，在農村的老家居住。我家住的是草房，窗戶都是上下對開，上扇糊窗戶紙，下面安了單層玻璃。我早晨起來，總是迫不及待地來到窗前，去觀賞那奇妙的冰窗花世界。觀賞冰窗花，是我童年的樂趣之一。

那時的冬天非常冷，每天早晨，窗玻璃上都會有一層厚厚的冰窗花，窗上的冰窗花，如同一位巧手的藝術家精心繪製的一幅幅精美的畫卷，細膩而生動。如果說冬天是潔白的童話，而冰窗花就是那童話裏的精靈。

廣告 廣告

它們有的時候如飄渺的雲霞，有的像片片的森林，有的像凍結的河川，有的像浩瀚的大海，還有神秘的海底世界。有的則像密集的珊瑚叢，錯落有致，每一根枝條都清晰可見。有的則像掛滿冰晶的霧凇，有的如月色下的披雪樹枝。

有的像南國高大的椰林，有的如蒲扇般的芭蕉樹葉，有的像松樹，有的像竹子，松針竹葉，惟妙惟肖。有的像隨風搖曳的蘆葦，有的像生長在水邊的蒲草，精緻到每一條脈絡，清晰可辨；還有的宛如綻放的花朵，花瓣層層疊疊，晶瑩剔透，仿佛能嗅到淡淡的芬芳。

有的好似棉絮，有的呈羽毛狀，圖案細微到纖毫畢現，輕盈飄逸，仿佛隨時都能隨風起舞；

有的像蝴蝶展翅，又像是孔雀開屏。有的似河裏的遊魚，有的像天空中的飛鳥，有的如猛獸。形態各異，栩栩如生。

每一幅冰窗花的圖案都有所不同，充滿了大自然的神秘與魅力。仿佛有一位巧奪天工的仙人，悄悄藏在夜色或黎明的晨曦裏，拿著一把刻刀或畫筆，精心在玻璃窗上描摹著各種精美的圖案。

那些日日變幻的冰窗花，凡是自然界存在的景物，都會呈現，其構圖真是千姿百態，美輪美奐。它不是簡單的模仿，而是對人間萬象的濃縮與昇華，有鮮明的層次感和立體感。

神奇的冰窗花，純潔高雅，充滿了詩情畫意，美輪美奐。自然現象的靈秀神奇，總是在不經意間完美呈現。大自然的鬼斧神工將冰窗花雕琢得如此的精妙絕倫！

冰窗花又叫霜花。由於冬季室內外溫差大，室內溫暖而室外寒冷。當屋內的水蒸氣接觸到冰冷的玻璃時，會在玻璃上的塵埃周圍凝結成冰晶，最初這些冰晶呈六角形，然後逐漸擴大並向四周發展，形成美麗的冰窗花。

冰窗花的形狀與室內的溫度、濕度以及玻璃的光滑程度有關。如果室內濕度大且溫度低，水汽結晶快，窗上的圖案會清晰，容易形成樹枝形狀的冰窗花；反之則容易形成碎片狀或扇狀的冰窗花。此外，玻璃面的粗糙程度也會影響冰窗花的厚度，粗糙的玻璃面上冰窗花會更厚，而光滑的玻璃面上冰窗花則較薄。

雖然它們只是由水蒸氣凝結而成，但在我看來，它們卻像是有生命的精靈，給我的童年生活帶來了許多的樂趣！

有一次，窗花上出現了巍峨高山和遼闊大海的壯麗景色，我忽然想起了兩句詩“白日依山盡，黃河入海流。”此圖沒有太陽，影響自然美，於是我突發奇想，就拿出了一個貳分的硬幣，在高山的上面輕輕呵了一口氣，窗花稍有融化，就把硬幣貼到了上面，按了按，再把硬幣取下來，這樣就出現了一輪圓圓的太陽，看起來更漂亮。

有一次，姐姐在另一扇窗戶旁驚喜的叫我：“快來看，芭蕉樹下有一只小松鼠！”我過去一看，太像了，就調皮地在上面按出了五個手指印。姐姐生氣地要打我，我笑著說：“我要抓松鼠！”

每一種花，都有自己開放的季節。冰窗花開在冬季的清晨，開在農家的窗玻璃上。它生成在一個寒冷的夜晚，綻放在一個寒冷的早晨。冰窗花是美麗的，也是短暫的。

媽媽在天還未亮時就早早起床，開始生火做飯。母親做好了飯，把熱火盆端上炕，讓姐姐把烙鐵放在火盆裏燒熱，然後去烙中間那扇玻璃，以便觀察外面的情景。

烙鐵在玻璃上移動，發出滋、滋的響聲。一會兒工夫，美麗的冰窗花消失了，化作小小的水流從上面往下淌。當時我很惋惜，心裏想，這是不是它們流下的眼淚呀？

太陽逐漸升起來了，冰窗花在陽光的照耀下，漸漸地融化，水珠兒簌簌地從玻璃上滾落，那個童話般的世界也隨之消失……

冰窗花的生命很短，只存在一個早晨。但是它們用美麗點綴著冬天的單調和寂寥，使我童年的冬天變得不再枯燥、乏味。

如今，無論城裏還是農村，家家用上了暖氣或者空調，冬天的夜晚，室內溫暖如春，窗玻璃上再也沒有可愛的冰窗花了。但每到冬天，我還會不時想起童年的冰窗花！

啊，冰窗花，你永遠盛開在我的心中！