童年目睹家園被毀長大立志守護正義 北檢張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎

台北地檢署主任檢察官張靜薰，獲得公務人員傑出貢獻獎，今(12/16)日接受總統賴清德公開表揚。台北地檢署提供



被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，今年共有6名個人及6個團體榮膺此殊榮。其中，台北地方檢察署主任檢察官張靜薰以堅守正義、專業卓越的表現，成功脫穎而出，成為得獎者之一。

張靜薰故事，充滿了感動與啟發。她在童年時目睹家中雜貨店遭波及砸毀，滿地玻璃碎片深深烙印在她的記憶中。那一刻，她對家人的擔憂遠超過恐懼，也因此立下志向，要成為能守護公平正義的人。這段經歷讓她鍛鍊出堅毅的性格，並促使她踏上司法之路。

台北地檢署檢察長王俊力特別拿著「北檢之光」與獲獎的主任檢察官張薰合影。台北地檢署提供

在檢察官的職涯中，張主任檢察官始終兢兢業業，無論是偵辦金融、貪瀆、性暴力或毒品等重大案件，她都展現出高度專業與責任感。她曾派駐金融監督管理委員會，深入剖析不法事證，並強化檢金合作機制，為維護金融秩序作出卓越貢獻。

此外，她在法務部檢察司借調期間，更是展現領導才能，推動多項重要政策，包括主導《洗錢防制法》修法、推動跨部門金融資料庫介接、參與「擴大利得沒收」憲法訴訟辯論等，為健全法制與提升司法效能不遺餘力。她也積極推動「檢察官助理制度」，促成百名助理上線，為檢察體系注入新能量。

面對挑戰，張靜薰主任檢察官始終以堅定的信念迎難而上。她引用聖經中的話語激勵自己：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」她期許自己及所有檢察官不忘初心，以專業和行動守護國家的公平正義。

總統賴清德與今(2025)年度公務人員傑出貢獻獎得主合影。台北地檢署提供

除了張靜薰主任檢察官外，今年的傑出個人獎得主還包括環境部環境管理署科長謝適鴻、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧，以及交通部航港局組長劉嘉洪。

在團體獎部分，得獎單位包括農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、台中榮民總醫院—卓越智慧醫療團隊、交通部鐵道局〈建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄〉專案、新北市政府警察局治安旗艦隊，以及台灣新竹地方檢察署國家安全營業秘密辦案團隊。

這些得獎者和團體以實際行動詮釋了公務人員的使命與價值，他們的努力不僅是個人的榮耀，更是對全體公務人員的一份激勵與肯定。

