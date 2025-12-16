童年經歷讓她嫉惡如仇 主任檢察官張靜薰獲傑出貢獻獎

張靜薰主任檢察官獲得公務人員傑出貢獻獎。北檢提供

今（114）年公務人員傑出貢獻獎得獎人張靜薰主任檢察官，一個嫉惡如仇卻胸懷同理的法治實踐者。她的故事，始於童年經歷，淬鍊出守護公平正義的堅強之心。

童年目睹祖父母的雜貨店遭波及砸毀，滿地碎裂玻璃烙印張主任檢察官心中，那一刻，對家人的擔心遠勝恐懼，她暗自立志變得更堅強，想保護家人，也想守護每個害怕、無助的人，這段經歷造就她早熟、堅毅且同理弱勢的個性，立志邁向司法之路。

16年檢察官生涯中，張主任檢察官始終兢兢業業。擔任偵查檢察官期間，她積極投入金融、貪瀆、性暴力、毒品等重大案件偵辦，縝密蒐證、追查犯罪所得；派駐金融監督管理委員會期間，逐案剖析不法事證，強化檢金協作，對澄清吏治、維護金融秩序貢獻卓著。

廣告 廣告

借調法務部檢察司期間，張主任檢察官致力健全法制、推動政策。主導《洗錢防制法》全文修正並制定子法，強化法制架構，打擊新興洗錢犯罪；推動跨部門金融資料庫介接，提升偵查效能；在「擴大利得沒收」憲法訴訟中積極攻防辯。

論，經判決合憲；擬具《貪污治罪條例》修正草案；推動「檢察官助理制度」，促成首波百名助理上路；修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，確保處理即時周全。

面對挑戰，張主任檢察官從不畏懼，將堅定信念與專業行動落實於每個細節。正如聖經言：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」她期許自己及所有檢察官莫忘初衷，以堅毅守正義、以專業擔使命、以行動護國安。

公務人員傑出貢獻獎的榮譽，是對張主任檢察官的肯定，更是對所有司法前線奉獻者的致敬。她將繼續打擊犯罪，為捍衛司法正義而奮鬥。

法務部檢察司同仁與部長合影。(左3，中為法務部鄭部長銘謙)圖/張靜薰提供



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉貪改判無罪 柯文哲反應曝光「冷哼一聲」已讀不回

法庭變書房？ 柯文哲點名讀「這本」哲學鉅著…檢察官唇語回：我看過

高虹安涉詐領助理費二審貪污無罪！ 高檢署不忍了：研議上訴