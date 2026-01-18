童年被逼學「沒用的才藝」 長大發現超實用：好險有學

不少父母擔憂孩子輸在起跑點，會安排各種才藝課，一名女子好奇詢問，哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過？貼文掀起討論，常見的才藝課都被點名，像是心算、寫作課等，但最多人提到的是跆拳道或柔道，以及游泳，能在關鍵時刻保護自己不受傷。

原PO近日於Threads發文指出，看到不少人抱怨小時候被逼著學「沒用的才藝」，她不禁發問：「有哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過的？」

貼文曝光後迅速掀起熱烈討論，許多人紛紛分享自身經驗，網友指出，曾學過辯論課，有助於強化表達與思考邏輯；心算則在日常消費時能快速計算折扣，十分實用；寫作課程雖然學習過程辛苦，卻有效提升文筆與表達能力。

其中最多人點名的則是跆拳道、柔道與游泳，認為這類課程能在關鍵時刻保護自己、降低受傷風險；此外，也有人提到音樂與繪畫等藝術類才藝，能在情緒低潮或人生困境中成為抒發壓力的出口，陪伴自己度過低谷。

網友留言「辯論課真的超實用，現在講話邏輯強，吵架也不容易輸」、「心算學好，買東西算折扣速度飛快」、「寫作能力讓我能清楚表達想法」、「小時候老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，就算我現在講一堆歪理也不容易輸」、「柔道吧，跌倒的時候自動觸發護身倒法」、「珠心算超讚的，生活中很多地方都用得到」、「建議游泳一定要學好，至少能自救」。

