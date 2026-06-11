童年遭親戚性侵！26歲人妻輕生 尪留千字遺書殉情

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中國一名黃姓女子輕生，謝姓丈夫去年留千字遺書隨妻而去。（示意圖，與本文無關／翻攝自pixabay）





一場跨越十餘年的童年性侵創傷，最終釀成了兩個家庭難以挽回的巨大悲劇。中國廣東一名黃姓女子童年遭親戚性侵，前年報案未果，病情惡化輕生，謝姓丈夫去年留千字遺書隨妻而去，兩人於今年1月8日合葬深圳墓園。

14歲罹患重度憂鬱 童年性侵創傷

根據《新浪財經》報導，1998年出生於中國廣東潮汕地區的黃女，小學時原本是一名成績優異的女孩，然而在14歲那年，她突然在深圳一所醫院被診斷出患有重度憂鬱症，並於2018年轉診為雙相情緒障礙症（俗稱躁鬱症）。她曾多次想不開，雖然每次都被家人及時搶救回來，但林姓母親當時卻始終不知道女兒生病的根源。

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直到2022年某個深夜，林母不忍再看女兒受苦，聲淚俱下地要求女兒給個交代，黃女當晚哭得撕心裂肺、又嘔又吐，才終於說出了隱瞞十幾年的秘密，她在7、8歲時，曾遭到家中一位男性親戚的性侵。

當時林母因顧及女兒名聲並帶有傳統羞恥感，選擇隱忍不報案，而是嘗試自己開導。在母親的寬慰下，黃女的狀況一度好轉，並經人介紹結識了謝男，兩人於2024年元宵節在深圳領證結婚，本以為是幸福的開始，但童年的陰影並未因婚姻而癒合。2024年6月，謝男發現妻子在夫妻生活方面表現出極大的壓力與恐懼，追問之下，黃女痛哭失聲，再度吐露了這段童年夢魘。

警方發不予立案通知書

得知真相的謝男義憤填膺，立刻選擇陪同妻子報警求助。然而，由於案件發生在十多年前，取證面臨極大困難。當地警方不予立案，通知書內容載明「提出控告的黃女被猥褻兒童」經審查，無法證實有犯罪事實發生。報案未果後，涉嫌施害的親戚非但沒有承認，甚至反過來指責黃女敲詐勒索，導致兩家關係徹底破裂。

2024年12月11日，原本安排好要去泰國和汕頭旅遊的黃女，在傍晚傳給母親一封「媽，我要走了」的訊息。黃女哥哥緊急撬開鎖住的房門，發現黃女已陷入昏迷，經搶救後仍宣告不治。妻子驟逝後，丈夫謝男陷入了悲痛中，在苦撐4個月後，於2025年4月11日寫下千字遺書離世。

先後痛失女兒與女婿

獨自面對巨大空洞的林母也被診斷出嚴重的憂鬱與焦慮，她忍痛將女兒的遭遇發布到網路上，並哽咽表示，自己如今唯一的願望，就是讓未來的孩子和家長知道如何面對這種傷害：「孩子小時候受了傷害，要立刻跟家人說，不能自己憋著。長大了有羞恥心，更不敢說。」她也坦言她們這代缺乏相關防範知識，並特別提醒男孩也要多注意。

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