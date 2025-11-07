童年金門用軍車載父親送醫！他今捐「最頂規」救護車改善醫療

金門縣副縣長李文良(左)特別握拳感謝陳美霞(右)與另一半堅持「要捐就捐最好的」救護車加強金門救護能量。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙、陳美霞夫婦慨捐價值520萬元的「最頂級」救護車給金門縣消防局，即日起投入人口最多的金城消防分隊服役。救護車配備金門最先進，也是第1套的骨內血管穿刺系統、影像式喉頭鏡等高階急救設備。

「要捐就捐最好的」，經營機車行逾30年的楊肅謙說，妻子陳美霞多年來一直有個心願，要做件有意義的事，所以當陳美霞表達捐救護車時，楊肅謙馬上「OK」，「而且老婆大人強調『要捐就捐最好的』」，當消防局開出3種救護車規格，楊肅謙夫婦直接點名「最高級的」；他發下宏願，繼續努力，希望未來還有第2台。

同宗鄉長楊肅元口中的楊肅謙，是「黑手」起家，一路走來克勤克儉。楊肅謙說，小時候，醫療環境很差，父親生病是拜託阿兵哥的軍車載去醫院，讓他永懷感恩。成家立業後，就像俗話說：「男人田(財)，女人持家」，感謝另一半默默在背後持家，他深刻體會多做好事、多說好話，才有福氣。

副縣長李文良說，楊肅謙夫婦為金門救災防護網路再添生力軍，再次說明政府力量有限，民間力量無窮。

消防局指出，楊氏夫婦捐贈的是金門第1台外型「最高頂」、配備「最頂規」的救護車，車高約2.5公尺，比一般救護車高出約50公分的挑高空間，可讓救護人員站立操作複雜的急救處置；內部除了12導程心電圖機，有兩項高階急救設備「骨內血管穿刺系統」、「影像式喉頭鏡」也是地區首次採用，能顯著提升緊急救護效率。

消防局長呂英華說，為減輕縣府財政負擔，近年爭取到中央補助及民間資源，陸續獲台北市台灣省城隍廟、台灣省嘉義市城隍廟、崑庭建設董事長陳天保、中華文化姓氏文教發展基金會及「新敬業機車行」捐贈，總價逾2000萬元。

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙(左一)、陳美霞(左二)夫婦將象徵新車的鑰匙交給副縣長李文良(右二)、消防局長呂英華(右一)代表接受。(記者吳正庭攝)

金門楊肅謙、陳美霞夫婦捐贈的救護車，配備有先進的影像式喉頭鏡等高階急救設備。(記者吳正庭攝)

金門楊肅謙、陳美霞夫婦捐贈的救護車，配備有先進的骨內血管穿刺系統等高階急救設備。(記者吳正庭攝)

金門副縣長李文良(左一)等人進入金門最高頂的救護車，感受內部挑高寬敞的空間。(記者吳正庭攝)

楊肅謙(左三)感謝另一半陳美霞(右二)默默在背後持家，兩人帶著一對女兒及女婿出席救護車捐贈儀式。(記者吳正庭攝)

