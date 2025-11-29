童年陰影回來了！《重返沉默之丘》心理恐怖升級 導演坦言神作「最難改編」

英國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）透露自己是《重返沉默之丘》遊戲的忠實粉絲。車庫娛樂提供

改編自全球暢銷經典遊戲的《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill）已正式公布台、美將同步上映，故事描述在失去摯愛瑪麗（漢娜艾蜜莉安德森 飾）後，傷心欲絕的詹姆斯（傑瑞米爾文 飾）始終無法走出陰影。然而某天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信。

為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境。在少數倖存居民的幫助下，詹姆斯逐漸解開小鎮遭遇的恐怖謎團，但也深陷在沉默之丘隱藏的黑暗祕密和接踵而來的恐懼之中。

原班導演回歸 挑戰系列最難改編作品

《重返沉默之丘》由克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）執導，他正是首集《沉默之丘》電影的導演。克里斯多福蓋斯表示，這次的新作將與2006年首集電影有所不同：「我認為第一部電影就像一趟史詩般的恐怖之旅，而這一部比較像是深入發掘某些心理層面的恐怖。」

《重返沉默之丘》改編自2001年推出的經典遊戲「沉默之丘2」，克里斯多福蓋斯認為這款遊戲不僅是粉絲最喜歡的一款，「同時也是最難改編的一款。」

《重返沉默之丘》導演認為這款遊戲神作是系列中最難改編的一部。車庫娛樂提供

史蒂芬史匹柏愛將主演 坦言角色令人精神崩潰

劇組中新一代的《沉默之丘》粉絲的熱情與活力，讓克里斯多福蓋斯感到非常驚喜，「我是片場裡年紀最大的，每個人都玩過《沉默之丘》，我的主角們也是。」這對他的拍攝很有幫助。

英國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）曾主演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《戰馬》，這次他飾演為了拯救摯愛而勇闖沉默之丘的「詹姆斯」，他透露自己是遊戲粉絲，「當他們邀請我演出時，我心想，『天啊，14歲的我肯定會覺得這很酷。』我基本上就是因為這個原因才接下這份工作。」

不過，他也表示這個角色演起來很累人，「我的角色正在經歷嚴重的精神崩潰。」傑瑞米爾文認為，這是他參與過「最困難的電影」，殺青之後，他還特別到瑞士的水療中心放鬆。《重返沉默之丘》將於2026年1月23日上映。



