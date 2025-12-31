童年陰影！《FF7》傑諾瓦不只嚇壞玩家，連開發者都被詭異BUG嚇破膽

Square Enix 經典名作《Final Fantasy 7》（FF7）原版，當年開發過程就充滿了各種意想不到的插曲。而最近社群上有遊戲開發者發起話題，想要大家一起分享製作遊戲中遇到最奇怪的 BUG。其中當年參與《FF7》的開發者時田貴司，就分享了一個讓他差點心臟病的詭異 BUG。

遊戲開發也有各式各樣的詭異事件？（圖源：FINAL FANTASY VII）

時田貴司在 X（推特）上回憶道，這讓人毛骨悚然的 BUG 發生在遊戲標誌性外星生物「傑諾瓦」身上。原本時田貴司在用自己的 PC 開發《FF7》，一旁 PS 開發機的螢幕突然亮起，播放尼福爾海姆回憶的「傑諾瓦」過場動畫，讓他差點嚇到心臟病發。

由於發生的過場動畫相當知名，有網友就提到自己 7 歲那年，看到媽媽在玩《FF7》時，也因為這個過場動畫留下很深的陰影，更導致自己做惡夢。

此外，其他開發者也分享了各種誇張的 BUG 事件，像是把稀有道具的特效誤用成大叔組長的照片、大型機台因為日本東西方電源頻率不同而大規模報錯、遊戲音效延遲 15 分鐘、監禁遊戲因為 BUG 反成為玩家被監禁的遊戲、主角會突然說出文本裡沒有的台詞…等，甚至連《幻獸帕魯》官方都貼出一個飛天 BUG 的影片。