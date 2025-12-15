童年Bye！ 「玩具反斗城」敦北店 租約到期熄燈

「玩具反斗城」台北敦北店，陪伴許多人長大。（圖／TVBS）

陪伴許多人成長的「玩具反斗城」台北敦北店，宣布今(15)日是最後一天營業，其實內湖店2月才熄燈，沒想到如今又少一家店，全台只剩約16家店，家長直言如今手遊、電玩更吸睛，而其他玩具店業者分析，少子化加上網拍衝擊，難免成為一大打擊。

壓一壓娃娃就發出笑聲，彈小鋼琴還會發亮，連鎖的「玩具反斗城」，有上千種商品齊聚，陪伴許多人長大，不過開業20年以上的台北敦北店，卻貼出公告，只營業到12月15號，店面打折商品更幾乎被搶光。

家長：「3C的遊戲可能比較吸引人，你可以很快速地得到滿足感，而且還可以跟同學對打。」家長坦言比起玩具，手遊更吸引孩子，而台北敦北店店員表示，歇業是因為租約到期，而截稿前總公司電話未接聽，不過看看內湖店2月才熄燈，店數可說是越來越少，算一算「玩具反斗城」全盛時期在台灣曾有約34家店，隨著敦北店關閉後，全台將只剩約16家店。觀察近年來，業者似乎漸漸不再迷信大店，想靠精緻潮玩、公仔突圍，期盼抓住更多客群。家長：「好像大家都是在實體店面看一看，網路上比價，然後OK就是在網路上訂。」

然而隨著少子化加上娛樂項目增加，「玩具反斗城」的光環恐怕受影響，其他玩具店業者也直言，網拍的價格比起實體店，常常更有競爭力，難免成為一大打擊。其他玩具店業者陳先生：「實體玩具店有房租跟人事成本，民眾他來看一下實體玩具店面，可能一個玩具品項是賣1800元，但是可能到蝦皮或者是露天，發現怎麼1700元就有了。」其實外媒也有報導，曾經在加拿大零售業占據主導地位的「玩具反斗城」，將在當地關閉數十家店面，實體玩具店面臨嚴峻挑戰，接下來如何求生成為一大課題。

