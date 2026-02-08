童後座「做1事」求償無門！司機崩潰怒揭慘況 眾人氣炸：這1群人害的

生活中心／王文承報導

一名Uber司機近日在網路上抱怨，自己載到一家三口，結果車內被小朋友弄得相當髒亂，座椅上滿是零食殘渣，讓他當場氣炸。（圖／pixabay）

近年來，因部分家長在公共場合疏於管教孩子而引發的糾紛事件層出不窮，也讓不少人逐漸出現「厭童」情緒。一名Uber司機近日在網路上抱怨，自己載到一家三口，結果車內被小朋友弄得相當髒亂，座椅上滿是零食殘渣，讓他當場氣炸，貼文曝光後，引發網友熱議。

童後座做1事司機崩潰 眾人怒批：他們害的

一名司機在臉書社團「匿名公社」發文並附上照片，只見後座椅上散落著大小不一的零食碎屑，甚至有殘渣卡在椅縫之中。原PO無奈表示，事後不僅得額外花錢清洗內裝，車輛也暫時無法營業，造成的營業損失卻不知道該向誰求償；就算拿著清潔收據向乘客索賠，恐怕也不足以彌補實際支出。

原PO強調，自己並非「厭童」，而是對家長的行為感到不滿。他指出，車內早已張貼明確告示，清楚寫著「禁止飲食」，卻仍遭到無視，忍不住質疑「是看不懂，還是裝作沒看到？小朋友肚子餓？」

他也還原當時情況，表示車輛行駛在快速道路上時，曾出言制止對方不要在車內進食，但對方仍未配合，讓他進退兩難；若強硬處理，是否會重演過去其他司機將乘客請下車、反而登上新聞的事件，讓他相當無奈。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人將矛頭指向家長，「小孩是無辜的，製造問題的是家長」、「恐龍家長才是問題，小朋友就是一張白紙，父母的身教最重要」、「這種情況真的很容易讓人對家長反感」。也有網友替司機抱不平，直言「垃圾家長，完全沒水準」、「厭童常常被拿來當恐龍家長的擋箭牌」。

此外，也有不少人建議司機採取更明確的做法，「顧客不付清潔費就直接開到警局」、「車上要吃東西就一律酌收清潔費，事先說清楚比較不會有爭議」。

還有其他司機分享自身經驗，「我也遇過表面看起來很乾淨，結果去清內裝才發現糖果全卡在安全帶扣裡，還黏得要命」，直呼同業的辛酸只有自己人懂。

