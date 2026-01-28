童心大爆發 北市內湖國小學生美展呈現多元藝術

臺北市內湖國小即日起至1月30日於內湖公民會館舉辦「114學年度學生美展」

學生吳萁卉表示，作品能入選美展，覺得自己獲得肯定

學生張榕容表示，這次美展讓學生可以發揮想像力，將自己的想法透過作品呈現

內湖國小校長朱怡珊表示，學生作品在公民會館對外展出，能增強學生的自信心

內湖國小114學年度學生美展展出三至六年級學生作品

從平面到立體創作，展現學生在造型、色彩、紋樣與故事表達上的多元嘗試與突破

六年級學生創作搞怪眼鏡

五年級學生創作青花瓷

蒙德里安作品

為展現學生藝術學習成果並深化美感素養，臺北市內湖國小即日起至1月30日於內湖公民會館舉辦「114學年度學生美展」，以「湖光藝彩．童心大爆發 Little Artists Shine」為主題，展出學生運用多元媒材與主題的創作，涵蓋青花瓷創作、搞怪眼鏡、尋寶遊戲等立體與平面作品，呈現孩子對傳統元素的創新詮釋，以及對生活趣味與創意發想的獨到觀點。

內湖國小校長朱怡珊表示，今年美展展出三至六年級學生作品，從平面到立體創作，展現學生在造型、色彩、紋樣與故事表達上的多元嘗試與突破。中年級學生仿效藝術家蒙德里安與達利的藝術技法進行創作；五年級學生運用藍色顏料與畫筆，在圓形紙盤上進行青花瓷圖樣創作；六年級學生則發揮巧思，設計製作充滿童趣的搞怪眼鏡。學生透過作品，傳達對傳統元素的創新詮釋，以及對生活趣味與創意發想的獨到觀點。

校長朱怡珊並指出，內湖公民會館為在地重要歷史古蹟，學生藝術創作能走出校園、在公民會館展出，不僅鼓勵學生增進對在地社區的認識，也讓更多社區民眾看見學生的創作。透過公開展示的過程，提升學生在藝術創作上的自信，並啟發他們對藝術創作的興趣。

參與美展的學生張榕容分享，這次美展讓學生能盡情發揮想像力，將自己的想法透過作品呈現，展現個人藝術風格。她創作了兔子造型的搞怪眼鏡，並在設計上嘗試表現毛茸茸的質感。作品能在公民會館展出，讓更多人欣賞，讓她感到相當有成就感、更有自信。

學生吳萁卉以蒙德里安的藝術技法為基礎，融入個人創意，運用幾何結構，以及紅、黃、藍三原色與黑、白色彩進行創作。她表示，作品完成初期曾覺得不如預期，但當作品在美展中展出並獲得肯定時，內心感到十分喜悅。

內湖國小表示，展覽期間也安排學生擔任「小小解說員」，介紹作品理念與創作歷程，帶領觀展者深入理解作品背後的觀察取材、構圖設計與技法運用，同時培養學生口語表達能力與自信心。學校也邀請親師生前往內湖公民會館，欣賞學生以觀察、想像與情感所完成的豐富創作。