童心大爆發！最萌迪士尼聯名：GANNI把黛西變身潮流女王、Levi’s x玩具總動員的乳牛印花太時髦
今年秋冬，迪士尼聯名服飾與配件強勢登場，從俏皮的黛西（Daisy Duck）到冒險滿滿的《玩具總動員》，每件單品都像是把童年動畫搬進現實衣櫥。無論是印花服飾、趣味包款，還是造型小配件，童年回憶＋時尚態度，一秒就能抓住目光！
迪士尼聯名推薦：GANNI × Disney聯名來襲！黛西變身最潮「GANNI Girl」
如果迪士尼角色要選一位時尚ICON，黛西（Daisy Duck）肯定當之無愧，這回她正式化身GANNI Girl，登上時尚伸展台！GANNI 與 Disney 首次聯手推出特別版聯名系列，讓這位「時尚小辣鴨」穿上豹紋、踩著西部靴、再背上帆布包，完美詮釋女孩的自信與俏皮。
黛西的超大蝴蝶結成了系列靈魂符號，結合GANNI最擅長的反差美學：優雅中帶點叛逆、甜美裡藏著態度。從針織毛衫、芭蕾鞋到托特包，每件單品都像是黛西的個性延伸—有點壞、有點可愛、但絕對無法忽視。這波聯名不只是童年回憶殺，而是一場時尚與卡通靈魂的自由對話，GANNI Girl們，準備好和黛西一起大步走出自己的時尚冒險了嗎？
迪士尼聯名推薦：Levi’s® x Toy Story《玩具總動員》30 週年聯名系列，穿上童年，奔向西部冒險吧
Levi’s® 與迪士尼、皮克斯攜手推出《玩具總動員》30週年聯名系列，致敬胡迪所代表的西部精神，以及《玩具總動員》系列中奔放冒險的靈魂！系列將丹寧與牛仔風完美融合，滿版乳牛紋、刺繡口號、胡迪細節通通上身，讓經典角色化作潮流符號。
男裝系列完美捕捉胡迪的西部魂。主打西部短版夾克外套，以後染丹寧打造層次感，鉚釘細節更藏有五大經典彩蛋—胡迪皮帶扣、太空騎警徽章、Pizza Planet 標誌、胡迪靴底印記與仙人掌圖樣。內襯絎縫設計與限量布章，讓整件外套充滿收藏感。而 Rodeo 西部襯衫更是玩味滿滿：乳牛紋印花、撞色滾邊、珍珠母釦、再加上「Hey HowdyHey」刺繡細節，雙微笑線口袋以撞色布料收邊，並飾以西部風珍珠母按釦。
女裝系列則把翠絲的勇敢與自由轉化成穿搭語言。Type II丹寧夾克以靛藍水洗布料呈現經典輪廓，肩線俐落、廓形俏皮，背後一抹「Yodelayheehoo」刺繡為整體注入西部能量。乳牛紋襯衫與極高腰 Ribcage Bell 喇叭褲延續丹寧主題，腰帶上「Howdy」刺繡低調又有梗。整體造型既懷舊又摩登，是「獨立女孩的牛仔宣言」。
除了服裝，這次的配件系列更讓粉絲尖叫。Logo丹寧鴨舌帽、乳牛紋帽款、滿版印花托特包與收納袋，細節滿滿：Pixar球壓釦、胡迪領巾內襯、弧線縫線……每個角落都藏著小驚喜。
