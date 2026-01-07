童心映梧棲發現在地之美 金鬱金香盃公益美術繪畫比賽作品展覽登場

「第一屆童心映梧棲發現在地之美－金鬱金香盃公益美術繪畫比賽」作品展覽，梧棲區長溫國宏受邀出席，見證藝術為地方注入的溫暖力量。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

「第一屆童心映梧棲發現在地之美－金鬱金香盃公益美術繪畫比賽」作品展覽，七日至三十一日在震大金鬱金香酒店藝術廊道，七日於震大金鬱金香酒店舉辦作品展覽開幕式，榔國小戰鼓表演揭開序幕，梧棲區長溫國宏誠摯邀請民眾前來觀賞。

為推廣海線地區國民小學在地文化與美學教育，並秉持企業社會責任精神，震大金鬱金香酒店發起《童心映梧棲，發現在地之美》公益繪畫徵選活動，邀請孩子們以純真的視角，描繪心中的梧棲風景——從街景巷弄、歷史場域到濃厚人情味，筆筆都是土地最動人的故事。

梧棲區長溫國宏受邀出席，與現場來賓一同欣賞孩子們的精彩創作，見證藝術為地方注入的溫暖力量，

這項活動由震大金鬱金香酒店主辦，並獲財團法人張榮發慈善基金會響應支持，攜手在地兒少公益團體沐風關懷協會共同合作，期盼讓孩子的創作成為愛的起點，持續為社會傳遞正向與溫暖的力量。