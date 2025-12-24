「童心未泯」商機崛起 美自製熊偶改賣大人 谷底翻身

美國客製化玩偶公司Build-A-Bear谷底翻身（圖／達志影像美聯社）

醜萌的玩偶Labubu紅爆全球，讓玩具廠商重新看到「童心未泯」的商機，銷售族群開始轉移到成年人，甚至可以跨足到100歲。像是美國自製熊偶品牌「Build-A-Bear 」，一度虧損到股價淪為壁紙，後來改變商業模式，把玩具也賣給大人，開始從谷底翻身，營收創下歷史新高。

美國客製化玩偶公司Build-A-Bear谷底翻身（圖／達志影像美聯社）

美國一家「體驗式客製化」玩具公司Build-A-Bear，讓顧客能從零開始打造專屬的玩偶。Build-A-Bear執行長Sharon Price-John表示，從挑選自己喜歡的毛茸茸朋友開始，親自為熊填充棉花，進行愛心儀式，然後為熊穿上衣服，完成整個製作過程。這種參與玩偶製作的過程讓顧客與玩偶建立情感連結，實現了超低的退貨率。Sharon Price-John強調，幾乎沒有人會把自己剛做好的泰迪熊退回，因為這隻熊已經成為顧客生活的一部分。

這家玩具公司正悄悄稱霸市場，但其發展並非一帆風順。公司曾經面臨嚴峻的經營困境，股價每股跌至低於1美元。然而從2020年底開始，Build-A-Bear股價一路上漲1150%，漲幅一度跑贏輝達、微軟、甲骨文等科技巨頭，今年9月更達到約76美元的歷史新高。消費產業研究機構執行長Eric Beder認為，Build-A-Bear做了許多正確的事情，因為出色的表現而獲得了回報。

Build-A-Bear成立於1997年，總部位於密蘇里州，開創了「體驗式零售」的模式。Eric Beder表示，這種體驗式的商業模式讓公司具有差異化優勢，雖然市場上到處都能買到填充玩具或絨毛玩具，但在Build-A-Bear，那是顧客親手參與製作的專屬玩偶。

公司初期門市多開設在購物中心，2008年金融危機後，購物中心人潮大幅下滑，導致銷售疲軟。同時，Build-A-Bear也未能跟上網購趨勢，2012年虧損達4900萬美元，因此聘請了新的執行長。Sharon Price-John表示，她在2013年加入時，重新評估認為品牌本身很強大，問題出在商業模式。她帶領公司翻新門市、關閉表現不佳的據點，並進軍觀光鬧區如曼哈頓中城和主題樂園，不再只是「購物中心裡賣玩偶給小孩的零售商」。

「童心未泯」的成人已成為玩具零售的消費新主力，如今，Build-A-Bear在青少年與成人的銷售額約占整體業務的40%，比2013年翻了一倍。公司還加入電商、縮短物流時間，訂單直接從門市出貨，因此成功轉虧為盈。Sharon Price-John強調，公司整體目標是創造持續的獲利成長，但獲利必須放在首位，確保能穩定交出有意義的稅前獲利，這是整體策略中非常重要的一部分。

玩具不再只是兒童的專屬，已成為各家玩具公司眼中的新趨勢。CIJ集團創辦人Courtney Rogers指出，「Kidult(童心未泯)」這個類別非常受歡迎，特別是搭配大量電影作品與懷舊元素，如「哈利波特」、「聖誕精靈」等都在今年帶動了許多趨勢、購買行為以及授權產品。此外，歷久不衰的Elmo、「星際大戰」的尤達、Hello Kitty都持續吸引成年人買單。美泰英國公關經理Scarlett Fenton表示，今年玩具產業看到的最大趨勢就是「童心未泯」的崛起，指的是任何12歲以上會買玩具來玩的消費者，現在的消費者年齡層最高可以到100歲。

今年最夯的潮流玩具Labubu以醜萌造型擄獲一票大人心，在德國柏林首間門市開幕時吸引不少人排隊。一位柏林排隊民眾表示，這對他來說很重要，因為他想要買最新版本的Labubu，也就是這一隻的姊妹或兄弟款。全球百億美元的玩偶商機，正是來自每個大人心中的那份童心。

