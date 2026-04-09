「童心築院」公益嘉年華開跑 創世攜手如果劇團親子同樂
創世新竹院9日由如果兒童劇團帶來劇碼《布萊梅樂隊》精采片段演出，讓院民與照護人員感受藝術與社會關懷，現場演員帶來近5分鐘的生動表演，陪伴創世院民度過溫馨歡樂時光。預告5月16日下午2點至5點於新竹市竹蓮國小多功能活動中心舉辦 【童心築院 公益嘉年華】，除有生動正向兒童劇演出，也有特色藝文市集，適合親子同樂。
《布萊梅樂隊》改編自格林童話，講述四隻被遺棄的動物結伴同行、勇敢追尋新生活的故事，傳遞夢想、友誼與互助的力量。這份彼此扶持、面對逆境的精神，正如創世基金會長期陪伴植物人家庭，在困境中相互支持、攜手走過照護歷程。兒童劇將優先邀請弱勢家庭入場，並視現場狀況於下午3點開放民眾免費索票入場；特色文藝市集攤位同步推出「童樂券」，每張200元即可參與摸彩，最大獎是不限航點機票乙張，讓大小朋友在歡樂氛圍中感受一起做公益。
創世新竹朱敏慧院長分享:「感謝如果劇團合作，期待5月16號公益嘉年華可以看到精采的完整演出，現場還有市集，邀請企業支持以及社會大眾一同響應，化感動為行動，幫助新竹在地清寒植物人。」
創世新竹院已經服務30年，幫助超過200個家庭。【童心築院 公益嘉年華】活動不僅支持新竹分院植物人安養服務經費，也投入弱勢兒童關懷行動，協助孩子享有公平受教權與快樂成長的機會，讓愛與希望在社會每個角落持續循環。特別感謝新竹市竹蓮國小熱心贊助活動場地，讓公益得以實現。
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