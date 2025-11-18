童心鞋力．愛無限 社團贈鞋4國小學童

基隆木蘭獅子會結合國際獅子會300A5基隆區各支會的力量，舉辦「童心鞋力，愛無限」公益捐鞋活動，讓弱勢學童感受到社會滿滿的愛與支持。（圖：木蘭獅子會提供）

傳遞社會關懷與溫暖，基隆木蘭獅子會結合國際獅子會300A5基隆區各支會的力量，舉辦一場「童心鞋力，愛無限」公益捐鞋活動。活動由木蘭會會長谷麗君帶領眾多獅友熱情參與，將歲末送暖圓夢計畫送進基隆四所小學，讓學童感受社會滿滿的愛與支持。

木蘭獅子會發起的「童心鞋力，愛無限」公益捐鞋活動，共募集106雙童鞋，分別致贈送給八斗、忠孝、和平、中華等四所國小。主辦單位希望藉由「一雙鞋、一份愛」的實際行動，幫助孩子們邁向踏實的未來，讓孩子們深刻體會「人間有愛、處處有溫暖」。

谷麗君會長表示，活動不僅是送上實質的物資，更是一份愛與希望的傳遞。希望藉由公益行動，讓孩子們在成長路上充滿勇氣與溫暖，喚起更多社會大眾的關懷與善念。她說，每一雙鞋，都承載著獅友們的愛心與祝福，願孩子們穿上新鞋，邁向更光明的未來。

最後全體獅友與師生一起合影留念，祝福所有孩子平安、喜樂、健康、學業進步。「童心鞋力愛無限」活動，不僅讓愛心在校園中萌芽，也讓善的循環持續延伸，為社會注入更多溫暖與正能量。