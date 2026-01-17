童患微血管畸形「半臉紅印記」 母淚洗面1個月：未來怎麼辦...

生活中心／賴俊佑報導

「女兒的未來怎麼辦…」6歲女童悠悠出生時半邊臉有著紅色印記，確診為葡萄酒色斑，若血管不斷增生腫大恐影響發展功能，悠悠媽曾為此淚洗面長達1個月，後來獲得陽光基金會的協助，自悠悠出生剛滿3個月即開始進行雷射治療，至今已經歷超過15次的療程。

女童患微血管畸形將上小學 家長擔憂異樣眼光

悠悠媽坦言儘管決定要堅強面對，但每當帶悠悠外出時，仍會感受到他人好奇眼光，甚至聽到小朋友說「她的臉好醜」時，心裡仍會感到刺痛、難過；面對今年悠悠即將升上小學，悠悠媽媽表示，「雖然從小就著重建立孩子的心理韌性，為悠悠可能面對的異樣眼光與好奇詢問先行與孩子演練，但也不免擔憂，未來也不曉得還可能要面對多少的惡言惡語和眼光」。

悠悠媽媽表示，「剛入幼兒園時，還好有陽光社教人員到校園進行就學宣導，幫助同學認識了解燒傷、顏面損傷患者，並導入臉部平權意識，減少因不了解造成的行為或言語傷害」悠悠媽相信只要願意多一點認識就可以化解許多無意的傷害。

陽光愛心大使任容萱用心準備升學禮包送給小一新生悠悠，她也回贈親手繪製的繽紛畫作。(圖／陽光基金會提供）

全聯、陽光基金會零錢捐助顏損童

因先天疾病或後天意外傷害，造成許多孩子外表損傷，例如血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等，這群孩子除了需要面對創痛，還必須學習自我接納、人際溝通、就學適應等諸多挑戰，每年服務逾400位燒傷顏損兒童的陽光基金會，持續協助孩子們及家長進行就學準備、長期深入社區、及校園推動臉部平權。

全聯『愛，從一開始』2026年發動第一波零錢捐、點數捐活動，支持「陽光孩子助學培力計畫」，與陽光基金會連續兩年攜手合作推廣「陽光孩子助學培力計畫」，並再度邀請藝人任容萱擔任愛心大使，即日起至3月31日於全台各地的全聯福利中心及大全聯，投下手邊零錢、捐出PX Pay福利點數，幫助燒傷顏損兒在友善的校園環境及求學路上自信成長。

