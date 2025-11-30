童振源專文》台灣晶片領導力：全球科技經濟的戰略核心
[Newtalk新聞] 隨著2025年第三季告一段落，全球晶圓代工產業正明顯邁向更高度的集中化。過去競爭者眾多、版圖多元的市場，如今逐步向少數具備突破性製程能力的企業集中。儘管先進運算需求不斷推升全球市場規模，但最新財務與產業資料顯示，龍頭企業之間的差距反而持續拉大，而台灣在全球供應鏈中的戰略位置也因而更加突出。
財務表現與競爭差距的擴大
TrendForce 的統計顯示，台積電在2025年第三季再次交出耀眼成績，單季合併營收達331億美元，較去年同期大幅成長40.8%，創下歷史新高。受惠於高效能運算與智慧手機需求不減，七奈米以下先進製程帶來高達七成四的營收比重。台積電的59.5%毛利率與45.6%淨利率，顯示其在製程效率、良率管理與供應鏈協作上仍保持全球領先水準。
相較之下，三星雖公布83.7億美元的營業利益，並在2奈米 GAA 製程取得技術進展，表現出努力重整市場地位的企圖，但整體市場份額仍未恢復至過去高點。
英特爾則持續朝組織再造邁進，第三季營收成長至137億美元，同時透過出售 Altera 股權與獲得美國政府57億美元資助，加速推進其製造能力轉型。
中芯國際雖然營收成長，但因受限於無法取得 EUV 微影設備，其淨利率僅13.2%，與台積電的差距十分明顯，也限制其在高階邏輯晶片市場的拓展。
先進製程競賽的決勝點
這些差距在先進製程布局上更為顯著。根據工研院資料，在驅動人工智慧運算的2奈米技術中，台積電掌握了全球53%的產能，遠遠領先三星的19%與英特爾的12%。在更具商業價值的3奈米製程上，台積電市佔率高達69%，三星為23%，英特爾則落在8%。
即便是在已進入大規模量產、競爭成熟的4至6奈米節點，台積電仍擁有約85%的市場份額，三星與中芯國際的占比則明顯落後，突顯台灣在微影設備、供應鏈整合與人才體系上的深厚實力。
台灣半導體生態系的厚實基礎
支撐台積電全球領導地位的，不僅是企業自身的技術深度，也是台灣完整而有韌性的產業生態系。根據工研院統計，台灣在2024年展現強勁動能：IC 設計產值達396億美元，市佔16.8%，僅次於美國；IC 製造產值達1,065億美元，其中晶圓代工市佔率高達78.1%，穩居全球第一；封測產值達194億美元，占全球49%，持續維持領先。
展望2025年，工研院預測，台灣IC 設計產值預計成長至471億美元，市佔率提升至18.7%，仍僅次於美國；IC 製造產值可望擴大至1,428億美元，晶圓代工市佔率提升至78.6%；封測產值則預估達234億美元，市佔率維持在世界第一的48.1%。這些趨勢表明，台灣在全球半導體供應鏈中的角色將更加深化，產業聚落的整合能力與創新能量也將持續增強。
地緣政治背景下的全球布局競合
儘管全球地緣政治不斷變化，各國紛紛推出政策強化半導體供應鏈，例如美國的《晶片與科學法案》與關稅政策，但先進製程的核心仍牢牢落在台灣。根據既有的建廠計劃與產能規劃，工研院的中長期預測指出，到2029年，全球2至6奈米產能有61%將分布於台灣，美國約占16%，南韓11%，日本7%，而中國則僅占1%。
美國透過英特爾亞利桑那州新廠與台積電400億美元投資所建立的本地產能，雖有助於強化供應鏈韌性，但主要作用是補強，而非取代台灣的核心地位。面對三星在德州積極布局、英特爾押注18A 製程技術，台灣在新竹、台南、高雄所建立起的龐大產業聚落與工程人才密度，仍具不可替代的重要性，並構成台灣在全球競爭中的基礎優勢。
全球晶圓代工產業正快速向技術領先者集中，市場競爭逐漸從廣泛競逐轉向深度整合。對台積電而言，持續深化技術、穩定擴充產能並維持卓越的執行力，是鞏固全球領導地位的關鍵。台灣在IC晶圓代工與封測領域分別維持近八成與五成的全球市佔，加上IC設計產業穩健成長，使得整體生態系展現強大韌性，也持續強化台灣在全球科技鏈中的核心角色。
作者：童振源博士，台灣駐新加波代表。
更多Newtalk新聞報導
童振源率新加坡菁英團訪高雄 陳其邁聚焦智慧城市發展與雙邊合作
駐星代表也遇金融詐騙！ 童振源：發現得早只損失幾百元新幣
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
權值股不同調 台股高檔震盪周線收紅月線失守/信驊氣勢如虹衝7315元 台股最強千金再升級/漲價效應激勵 南亞台玻爆量猛攻｜Yahoo財經掃描
美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
AI浪潮點火PCB王國！台光電恐壟斷M9材料 專家點名「這8檔」將接棒：明後年載板恐缺貨潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股PCB族群因AI熱度升溫再度成為盤面明星，材料報價調漲更推動整體族群氣勢走強。被市場尊稱為「PCB女王」的統一投顧總經...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點，成交值4,715億元。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法人大逃殺29億！「這玻纖布大廠」卻活下來 法人掃貨3.4萬張、量能噴出24.8萬張...投資人笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（28）日加權指數收在27,626.48點，上漲71.95點，漲幅0.26%，三大法人合計賣超29.52億元。在法人資金推動下，玻纖布...FTNN新聞網 ・ 1 天前
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！環球晶跌幅超過25%上榜 記憶體商丞跌最兇
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日收盤為止，11月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以三圓（4416）跌的最重，跌幅近4成，半導體的商丞也重跌37%。此外，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）同樣下挫，跌幅超過25%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
漲勢大失控！「它」有AI大單加持10月EPS年增140% 本周3度衝上漲停、飆近30%遭列注意股
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導楠梓電（2316）近日因股價累積收盤價漲幅過高遭列為注意股，公司昨（28）日公告10月自結獲利710萬元，單月EPS為0.04元，年...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
〈熱門股〉台虹新產品引擎升火待發中 股價周漲29%創23年新高
FCCL 廠台虹 (8039-TW) 本周以包括高速銅箔基板及進入半導體領域開發案獲市場欽點出線，股價獲買盤介入拉出長紅棒，28 日收在漲停價 78.6 元，周漲 29.28%。鉅亨網 ・ 1 天前
降息來臨怎麼買？專家：用532法則配置ETF最安全！
論壇中心／綜合報導聯準會12月降息機率已超過八成，投資人該如何布局？美股夢想家 施雅棠在《財經週末趴》節目中指出，一旦12月11日聯準會真的降息，科技成長股和消費復甦股最受惠，他更分享「532法則」，強調「投資最好的時機永遠都是現在」。施雅棠分析，降息環境對科技股最有利。以CoreWeave為例，該公司債券發行利率高達9%，一旦降息，資金成本下降將有助於體質較弱的科技成長股籌措資金，帶來較大反彈空間。此外，消費者的車貸、房貸負擔減輕後，特斯拉、亞馬遜等消費相關股票也將受惠。在ETF配置方面，施雅棠建議一般投資人採用「532法則」：五成配置S&P 500指數ETF作為穩健核心，分散持有500大美國企業；三成配置那斯達克QQQ，掌握輝達、微軟等科技巨頭的長期爆發力；兩成則配置XLY等題材型ETF，投資亞馬遜、特斯拉等非必須消費品，作為衛星持股進行波段操作。施雅棠認為美股長期趨勢仍看好，雖可能有修正但崩盤機率低。不過他也提醒，投資人應密切關注聯準會政策動向，評估自身風險承受度，切勿盲目跟風或過度集中單一標的，理性面對市場波動，謹慎做好資產配置，才能在降息環境中穩健獲利。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／聯準會12月降息機率破8成！達人曝「532法則」穩健布局美股 更多民視新聞報導記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代川普砸800億建十座核電廠 台美電力股掀多頭行情民視財經網影音 ・ 1 天前
癌症居國人10大死因首位 新療法很燒錢全靠它補足！
利變型商品長期受到保戶青睞，不僅可兼顧資產傳承與風險保障，更能透過利率調整機制賦予保單增值彈性。國泰人壽近日推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」（下稱「美滿康愛」），為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy）」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
衝不停！聯發科股價周漲22％ 大摩等分析師紛紛上調目標價
一個月前連三降聯發科目標價的摩根士丹利，最新報告將其評級上調至「優於大盤」，目標價更從1288元上修至1588元，調幅達23%。大摩在9月22日至10月28日連三調降聯發科目標價，從1800元降至1588元，再降至1388元、1288元。摩根大通也連二調降，由1300元降至1260元。根據外媒報...CTWANT ・ 1 天前
台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將
根據台灣證券交易所今28日發布資料，台股本週強勢反彈，發行量加權股價指數單週大漲1,191.54點，收在27,626.48點，漲幅達4.51%。全體上市公司市值同步飆升，一週內大增新台幣4兆4,076億元，總市值來到89兆9,453億元，創下今年單週最大市值增幅紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前