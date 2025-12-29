童振源書寫駐星觀察 登十大暢銷書盼促台星友誼
（中央社記者吳昇鴻新加坡29日專電）駐新加坡代表童振源完成新書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」，他今天表示，這本書入選當地2025年度十大暢銷書，正值新加坡建國60年，期盼藉此加深台灣與新加坡的理解與友誼。
新書收錄60篇文章，分為政府治理、社會和諧、觀光與文化等多個主題。
童振源今天在臉書發文表示，2025年即將畫下句點，今天收到一份格外珍貴的歲末禮物。在新加坡建國60年的年度閱讀風向中，「新加坡六十年：小國大智慧的故事」不僅入選2025年度十大暢銷書，也是跨店熱銷書之一。
他說，這本書在新加坡紀伊國屋書店（Kinokuniya Books）年度華文暢銷書單排行榜名列第10名，在友誼書齋更登上第5名。
童振源今天告訴中央社，這本書嘗試從政策與歷史的視角，回顧新加坡如何從一座資源有限的小島，逐步走向國際舞台，成為治理與發展的全球案例，並呈現制度設計與人心選擇交織而成的發展軌跡。
「能在這樣一個特別的年份，與各地讀者一同重讀、思考這段跨越60年的歷程，內心充滿感動，也滿懷感激」，童振源表示，感謝每一位在書店與這本書「相遇」的朋友，不僅是對他寫作的肯定，更反映各界對新加坡發展經驗的持續關注。
他說，正值新加坡建國60年之際，期盼透過這本書加深台灣與新加坡的理解與友誼。
童振源日前接受中央社訪問時表示，外交工作是雙向了解的過程、有了雙向理解才能產生互信，期待透過更多台星各領域的互動、深化彼此認識；以科技領域為例，新加坡有相對國際化的環境，台灣有技術上的領先優勢，台灣企業如聯發科、聯電、世界先進與日月光亦深度布局，進一步鞏固兩國技術與產業鏈的互補性，緊密的經濟聯繫不僅促進雙邊產業發展，也提升供應鏈的穩定性。（編輯：唐聲揚）1141229
