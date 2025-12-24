童振源：半導體產業邁兆美元規模 台灣角色更關鍵

（中央社記者吳昇鴻新加坡24日專電）台積電產能布局議題受矚，駐新加坡代表童振源表示，台積電正轉型為真正的全球化企業，但並未掏空自身根基，各海外據點皆有區域分工；人工智慧與高效能運算需求爆發，全球半導體產業預計在2027年邁向兆美元規模，台灣角色更關鍵。

童振源23日在臉書發文，提及全球半導體供應鏈多元布局議題。他指出，輿論焦點長期集中在台積電對美國、日本與德國的大規模擴張；然而，若仔細檢視產能數據與技術路線圖，結論其實相當清楚，即便台積電的國際版圖前所未有地擴大，全球晶片製造的重心在可預見的未來仍將牢牢錨定在台灣。

童振源表示，截至2025年底，台積電超過9成的總製造產能仍集中於台灣，且其最先進製程的比重更高；公司正刻意打造一個「多元但不對稱」的全球製造網絡，以提升整體韌性；海外晶圓廠的角色是戰略性延伸，而非對本土核心產能的替代。

「這種不對稱，在台積電備受矚目的美國投資案中表現得最為明顯」，童振源發文指出，台積電已將亞利桑那「超級晶圓廠」聚落的投資承諾提高至1650億美元，規劃興建3座晶圓廠。其中，第一座晶圓廠（Fab 21第一階段）於2025年初以4奈米製程正式進入量產，其良率據稱較台灣同級產線高出約4個百分點。

童振源表示，即便如此，若放在台積電整體產出的脈絡中，美國的貢獻仍屬有限。即使亞利桑那園區全面投產，全球先進製程產能的分布仍將明顯向台灣傾斜。工研院的預測指出，到2029年在6奈米以下的先進製程領域，台灣仍將掌握高達61%的全球產能；美國約占16%，南韓11%，中國僅約1%。

他分享，台積電正轉型為真正的全球化企業，但並未掏空自身根基。各海外據點皆有明確的區域分工，「然而，所有這些『輻射點』皆環繞著同一個樞紐，台積電」。隨著人工智慧與高效能運算需求爆發，全球半導體產業預計在2027年邁向兆美元規模，台灣的角色反而更加關鍵。（編輯：張芷瑄）1141224