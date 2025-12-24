童星出身「暗黑女星」是台日混血？曬護照「國籍」公開了

娛樂中心／綜合報導

日本暗黑產業發展蓬勃，吸引來自各國的型男美女前往當演員，其中以童星出道、曾演過台劇的台日混血女星「伊東愛瑠（伊東める）」於2021年進軍日本暗黑圈。她日前宣布揮別老東家，並改以「Nia」再出發。豈料，近來有關她的「台日混血身分」卻遭質疑是「片商人設」；對此，她本人不忍了，透過社群上傳台灣護照反擊。

暗黑女星「Nia」小時候演過台劇，身為台日混血的她，2021年進軍日本成人片界，除了擁有可愛容顏，一口流利的中文更是她吸粉無數的亮點之一。網紅孫生過去曾邀她合拍影片，主題為「體驗一日高中生約會」，兩人互動超甜讓網友們看了嗨喊：「交往了啦！你們很配耶」。

實際上，有關Nia的「台日混血」身分，自她出道以來就持續引發外界關注。早在出道前，她就在IG自介寫下自己是日本和台灣的混血，並號稱自己是童星出身，且在台灣拍過戲。5歲後就在日本生活的Nia，當時還表示「我的中文可能不太流利，希望你們能告訴我」。對於Nia的台日混血身分，AV達人「一劍浣春秋」當年表示無從考證：「我還真沒有印象哪位童星是台日混血」。

事隔多年，AV達人「一劍浣春秋」近日再度在《PLAY NO.1》專欄發文，談及有關Nia台日混血身分的話題。對於被質疑台日混血身分是「片商人設背景」，Nia日前PO出台灣護照反擊，並以中文寫下「沒想到現在還有人會質疑我是不是台日混血，讓我有點驚訝」。而一劍浣春秋如今也改口、幫忙背書：「不用懷疑啦，Nia真的是台日混血，且她還有台灣護照，別再懷疑她的身分啦，有機會請多多去參加她的活動」。

