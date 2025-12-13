童星因變聲期崩塌 多虧盧廣仲翻唱重返歌壇

黃俊榮推出單曲〈放飛機〉。（JR Productions Pte Ltd提供）

25歲的新加坡創作歌手黃俊榮，近年再度回到大眾視野。童星出身的他，11歲時曾參加《華人星光大道》第一屆並拿下第9名，2014年趁勢推出首張EP《小王子的冒險》，卻正好遇上變聲期，讓他一度對歌唱失去信心，「那時覺得整個世界都崩塌了，以為聲音會變得很糟，所以選擇停下來一陣子。」直到15歲開始接觸創作，他才慢慢在音樂裡把自己找回來。2023年創作曲〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱，讓他的名字再次被更多人聽見，近期也帶著新作〈放飛機〉重返台灣宣傳。

談到〈放飛機〉的創作契機，黃俊榮笑說靈感來自「每個人都等過一則不會來的訊息」。他曾期待朋友回覆，卻在聊天室看到「輸入中」後又突然消失，這樣的落空感受讓他相當失落，於是把心情寫成歌。創作到最後，他發現這首歌比想像中更療癒，唱的不是單純被爽約，而是一種嘴上說沒關係、心裡卻泛著酸楚的孤單。

黃俊榮自嘲有被「放飛機」的經驗，每次表面上都很冷靜地回「好的，沒事沒事，你去忙你的」，內心卻有滿滿小劇場，像是「為什麼要取消？」、「不能早點說嗎？」不過情緒大約10分鐘就能消化完，繼續正常生活。感情方面，他也曾遇過另一半「人到、心沒到」的狀態，讓他感到特別難受。他直言，愛情一直是寫歌的強力催化劑。談到理想型，黃俊榮形容得相當具體，欣賞獨立、有想法、懂得理解他人、願意溝通並一起成長的人，還笑舉安海瑟薇為例，認為對方笑起來溫柔善良，像小太陽般讓人心情變好。

聊到〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱的經驗，黃俊榮透露，這首歌原本是他在思考關係中「距離」意義時寫下的作品，用星球比喻相愛的兩人，既能靠近取暖，也可能在無意間彼此傷害。第一次聽到盧廣仲的版本時，他忍不住笑了，「我的版本比較EMO，像剛失戀，但他的詮釋反而像雨後的陽光，已經釋懷了。」他也感激這次翻唱，讓作品被更多人聽見。若未來再選一首歌給盧廣仲翻唱，他笑說不會是〈放飛機〉，而是一首更新、更走心的作品，預計明年3月與大家見面。

