「童星淪街友」男星出手幫助！剛入住情況就失控 旅館全被毀成災難現場
記者王培驊／綜合報導
曾演出《耐德的中學校園生存手冊》（Ned’s Declassified School Survival Guide）的童星泰勒蔡斯（Tylor Chase），近年被拍到流落街頭、精神狀況不穩，引發外界關注。聖誕節當天，昔日同劇演員丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）試圖伸出援手，自掏腰包替對方訂下汽車旅館，希望能讓他暫時遠離街頭、躲過暴雨，沒想到短短幾個小時後，整起事件卻徹底失控。
@danielcurtislee Happy Holidays. Difficult conversation about Tylor Chase and his recovery journey. #tylorchase #danielcurtislee #nedsdeclassified #shelter #epidemic ♬ original sound - Daniel Curtis Lee
丹尼爾在社群平台透露，泰勒才剛入住沒多久，旅館方面就緊急聯繫他，表示房門被敞開、房內一片凌亂，不僅冰箱被整個翻倒，連微波爐都被丟進浴缸，現場狀況讓管理人員不知所措，也讓丹尼爾瞬間陷入兩難。原本只是單純想「給朋友一個過夜的地方」，卻演變成無法收拾的局面。丹尼爾坦言，其實泰勒的家人早就提醒過他，過去曾多次嘗試幫忙安排住宿，但每次結果都不理想，「我以為這次會不一樣，結果我錯了。」語氣中充滿自責與無力感。
更讓丹尼爾困惑的是，當善意一次次被現實擊碎，身為朋友究竟還能怎麼幫？他表示，自己現在甚至不知道下一步該做什麼，只能眼睜睜看著事情再度崩壞，卻沒有任何有效手段介入。事實上，演出《野鴨變鳳凰》的男星尚恩魏斯（Shaun Weiss）已替泰勒聯繫好加州聖克里門提的一處戒治機構，甚至預留床位，但泰勒至今仍拒絕前往接受治療。消息曝光後，不少網友直言，這樣的狀況早已不是「給一間房間」就能解決。
相關影片在網路上瘋傳後，也引發大量討論。有網友感嘆：「這已經不是幫不幫的問題，是他自己還沒準備好。」也有人直言：「沒有治療，任何短期安置都只是在拖時間。」更有人點出關鍵：「連最親近的朋友都不知道該怎麼辦，這才是最悲哀的地方。」
丹尼爾也藉此公開批評加州的社會與心理健康支援系統，認為制度早已失靈。他提到，即便政府高喊改革、推出像 CARE Act（社區協助、復原與賦權法案）這類政策，實際上卻仍讓真正需要幫助的人卡在制度之外，只能不斷在街頭、旅館與崩潰之間輪迴。
