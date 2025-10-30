童星遭家暴「滿臉瘀青」！資深女星心疼發聲：很心酸

記者宋亭誼／台北報導

《接住流星的人》由陸小芬主演，講述三重新芽課輔班的孩子們，生活在社會黑暗的角落，還要面對弱勢家庭種種無奈與無助的真實故事。劇中演員陳季霞跟吳政勳，29日南下出席一場高雄線上讀書會宣傳新劇。

陳季霞、吳政勳出席高雄線上讀書會宣傳新戲。（圖／大愛提供）

陳季霞除了是演員，還是一名專業的配音員，她在現場用各式角色聲音表演，從老人嗓音到小女孩都難不倒她。陳季霞跟「訪視志工」的角色很有緣，在《搜尋者》中，陳季霞挑戰基隆的山坡小巷，發現到要做好事，真的要有健康的身體；這一次要挑戰的是面對一群小朋友「要有足夠耐心，一開始有點害怕」。

其中一場戲是陳少卉被柯叔元家暴後臉上瘀青，訪視時一開門看到陳少卉臉上畫成「怪醫黑傑克」，讓陳季霞覺得「很心酸，也佩服他的勇敢」，如果沒有訪視志工去找到他們，可能永遠就陷在爛泥中都出不來了。拍完後陳季霞深刻體悟到「有多餘的愛，真的要把它分享出來」。

陳季霞、吳政勳（左）宣傳新戲。（圖／大愛提供）

陳季霞在三重拍戲是到真實的場景，真的有人住，不是搭出來的，加上現場散發出的味道，讓她起雞皮疙瘩「很可怕，被震撼到，都不知道現實生活中還有這樣生活在邊緣角落的人」。陳季霞原本是個凡事隨緣隨心的人，拍這齣戲後她最大的心得就是「只要有能力，要像搜尋者一樣，主動去發現他們」。

吳政勳在劇中飾演陸小芬的兒子，看到媽媽把一群陌生的小孩帶回家，而且還視如己出，大家都喊陸小芬「阿媽」或「師姑」，沒想到竟然有一個大孩子一進家門直接就喊「媽媽」，讓吳政勳既吃醋又震驚。吳政勳分享，跟一群優秀的童星群相處，他要拿出更多準備，最難的就是「耐心」。有的小朋友原本很活潑，一到片場要克服鏡頭壓力，吳政勳還要「陪玩」引導出真實的個性。

陳少卉劇中遭家暴，臉上畫「怪醫黑傑克」。（圖／大愛提供）

劇中小朋友左寧拍戲時只有六歲年紀最小，其中一場搶手鏈的戲，開拍前不斷解說失去的心情，開拍時左寧真的哭了，吳政勳看到眼眶也開始泛紅，沒想到他一轉頭竟然看到「導演章可中哭得很誇張」。

吳政勳說小朋友釋放真實情感，大人也會被渲染。不過看到金鐘連兩年入圍的柯叔元，要把兒子到育幼院，柯叔元脫下腳上的一雙白步鞋，送給兒子，他捨不得孩子，光腳丫追車跑，是拍戲過程中讓吳政勳印象最深刻的一場戲。大愛劇《接住流星的人》10月23日起，每週一至週五，晚間八點，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道中，同步播出。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

