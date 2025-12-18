[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

針對近日基隆市政府退回聖誕節童書一事，基隆市議會議長童子瑋表示，感謝各界關心與支持，也理解第一線公務人員在制度與政治壓力之下的為難處境，議長辦公室不會讓基層同仁承受高層政治壓力，他會收回童書自己發送，只想留給孩子快樂回憶。

童書遭退回 童子瑋：收回發送 不讓基層承受高層壓力。（圖／截取童子瑋辦公室）

童子瑋指出，多年來每逢聖誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，初衷始終只是希望讓孩子在歲末時刻，能多一份溫暖與鼓勵。這樣的行動並非一時興起，而是多年持續的關心與陪伴，也早已成為與孩子之間的共同回憶。

廣告 廣告

童子瑋也分享，雖然一開始對於穿上聖誕老人服裝感到有些不好意思，但看到孩子們的笑容與期待，便深刻感受到這份付出所帶來的價值。這樣的互動，對孩子而言是單純的快樂，對大人而言，則是一份珍貴的提醒。

針對市府婉謝本次贈書一事，童子瑋表示，近期已接獲不少家長、團體與民眾主動關心，表達願意協助索取或代為發送童書的意願，議長辦公室對此深表感謝。為避免基層人員受壓力，相關童書會暫時收回，由議長辦公室另行盤點，並透過社區據點、民間團體等方式，持續為孩子們爭取資源與節慶禮物。

童子瑋強調，自費準備禮物、親手送到孩子手中，並非困難之事，也不會因政治爭議而中斷對孩子的關心。若有團體或單位希望索取童書，歡迎直接與議長辦公室聯繫。

聖誕節將近，童子瑋也期盼社會能多一分溫柔、少一分對立，讓孩子在節慶中記住的，是被祝福、被關心的感覺，而不是大人世界的紛擾。議長辦公室將以最快速度完成盤點與安排，務求在節日前，讓這份心意仍能準時送到孩子身邊。



更多FTNN新聞網報導

發佈年末政績看板 童子瑋：陪基隆大步前行

表態參選？被問「擔任基隆市長想改變什麼」 童子瑋給答案

接任中華男籃領隊 童子瑋：感受責任重大 全力服務球員

