童朝海底撈火鍋扔紙尿褲！大票人傻眼 網曝上個剛賠9百多萬

知名火鍋店「海底撈」在大陸許多地方有分店，2025年2月才因為2少年對著火鍋尿尿，引發全網熱議。不料近日發生一件更離譜的事件，陸網流傳影片，一名2歲童拿著紙尿褲朝火鍋扔，且影片疑似因為家長自拍。事件曝光後，許多大陸網友直呼太扯，上一個才被索賠220萬人民幣（約台幣994萬元）。

根據微博《東方財經》報導，近日網路流傳一個短片引發熱議，裡面是父親幫一名2歲幼童換紙尿褲，幼童這時卻將手上紙尿褲扔進海底撈的鍋子裡，還濺起一陣水花。影片的發布者稱，自己發誓，只是想記錄父親幫幼童換尿布的溫馨時刻。

報導指出，這件事發生2025年12月31日，位於徐州的一家海底撈店內。店家已及時將受到汙染的鍋具丟棄，並報警處理，警方也針對幼童監護人展開調查。

據了解，今年2月對著海底撈火鍋小便的2名少年，陸法院日前做出判決，2人需賠償220萬元，且本人財產不夠，需由2人父母賠償。針對這次幼童朝火鍋扔紙尿褲的事件，大陸網友也紛紛留言表示，「這家不知道有人才賠了220萬人民幣嗎」、「支持海底撈索賠」、「為什麼總有人會生不會教」、「海底撈有母嬰室，可以去母嬰室換」、「海底撈報警處理，及時更換鍋具超負責」、「影響品牌要起訴重罰」。

