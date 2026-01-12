「童樂悠揚─音樂饗宴」年輕活力喚起民眾熱情

靜宜大學雅音國樂團昨日到童綜合醫院演出，悠揚的樂聲讓病患與民眾都能感受到身心靈的放鬆與紓壓。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

童綜合醫院與多所大專院校皆有其緊密的合作關係，也協助各學校學生的健康促進與知能養成，除了醫療相關人才的培育外，也鼓勵學子們展現所學，提供表演場域讓學生有其表演舞台，舉辦了「童樂悠揚-音樂饗宴」系列表演活動。

這次活動分別邀請了靜宜大學琴聲飛揚吉他社、靜宜大學雅音國樂團到醫院進行演出，將長久練習的成果展現在大眾面前，藉由悠揚的樂聲讓到院病患與民眾都能感受到身心靈的放鬆與紓壓。吉他社共有12名社團成員到場表演，不僅彈奏了5首左右的曲目，也就歌曲編排了一小段舞蹈，近距離邀請現場聆聽民眾一同隨音樂擺動，讓民眾感受到年輕活力的氛圍。

國樂團共有7名社團成員到院表演，帶來了包含琵琶、中阮、揚琴、笛子、胡琴等樂器到場演奏，演出了新春樂、一支小雨傘、花好月圓、採茶歌等大家耳熟能詳的曲子，讓現場民眾都能陶醉在優美旋律中，再次認識中國傳統樂器多樣變化的音色，時而清脆悅耳、時而幽靜典雅，民眾都感受到現代國樂融合東西方風格的創新魅力，享受了一場聽覺、情感與文化的藝術共鳴。

童綜合醫院結合各式藝術營造溫馨就醫環境，無論是繪畫、攝影等展覽作品提供美的視覺饗宴，或者音樂演奏所賦予的聽覺體驗，都希望能透過音樂無形的力量，紓解平時緊迫的壓力，藉由心靈的愉悅來促進身心靈健康。