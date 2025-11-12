童樂馬戲嘉年華登場 新北耶誕城陪你歡笑迎佳節
（記者陳志仁／新北報導）充滿驚喜的「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日（五）開城，展開一系列繽紛活動，陪伴民眾提前迎接耶誕佳節；其中「童樂馬戲嘉年華」將於11月15日（六）及11月16日（日）熱鬧登場，帶來一連串精彩逗趣的表演，為大小朋友打造充滿笑聲的節慶週末。
新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，活動舞台節目內容多元，從兒童劇團、雜耍特技到親子帶動跳，應有盡有；由兒童劇團率先登場，以音樂劇形式融入魔術、腹語與帶動跳等元素，帶領大小朋友進入奇幻故事情境，在歡笑中學習環保與品格教育，寓教於樂。
緊接登場的魔術秀結合幽默肢體與巧妙手法，帶來一幕幕驚奇瞬間；而創意與極限兼具的馬戲雜耍更將讓觀眾目不轉睛，逗趣爆笑的演出形式，呈現滿滿驚奇的視覺饗宴。
此外，現場還邀請啦啦隊帶來活潑可愛的洗手歌表演，以輕快旋律推廣正確洗手觀念，公益團體與弱勢孩童也將登台演奏，以音樂傳遞溫暖與堅毅精神；壓軸登場的哥哥姐姐帶動跳，將以熟悉旋律與活力舞蹈掀起全場高潮，搭配有獎徵答互動，讓現場洋溢溫馨又歡樂的氣氛。
除了舞台節目，現場還設有市集美食攤位，匯集各式特色小吃與創意手作商品，讓民眾邊觀賞表演邊享受美食購物樂趣；夜晚可漫步於周邊燈區，欣賞馬戲光影與主題裝置，感受濃厚節慶氛圍。
活動市集將於兩日11時至22時營業，舞台表演自13時至20時30分輪番上演，市民廣場及站前廣場也有趣味遊樂設施，邀請大小朋友一起來玩樂，共度繽紛歡樂的週末時光；更多「2025新北歡樂耶誕城」活動資訊，請上新北市觀光旅遊網、官方網站或「新北旅客」臉書與IG查詢。
