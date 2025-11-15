童樂馬戲揭開歡樂篇章 親子齊聚共度快樂時光
記者蔡琇惠／新北報導
「2025新北歡樂耶誕城」昨（14）日在奇幻馬戲大秀的加持下熱鬧開城！首週末隨即由「童樂馬戲嘉年華」接力登場，持續點燃節慶歡樂氛圍。今（15）日「童樂馬戲嘉年華」舞臺活動自13時起熱力開演至20時30分，兒童音樂劇、泡泡秀、魔術、雜耍特技及卡通家族帶動跳等精彩節目輪番登場，吸引大批親子共襄盛舉，現場笑聲與掌聲不斷，歡樂氣息一波波推向高潮。
「童樂馬戲嘉年華」於新北市市民廣場11/15(六)至11/16(日)連續兩天熱鬧登場，集結超過20組精彩表演，為大小朋友帶來滿滿驚喜與歡笑。首(15)日由「藍色海洋的約定」及「隱形公主與她的天線朋友」揭開序幕，以生動有趣的音樂劇方式，帶領觀眾踏入繽紛奇幻的童話世界，隨後登場的「奇幻扯鈴魔法」以高難度拋接技巧與默契十足的團隊協作，展現力與美的完美結合，贏得全場熱烈掌聲。人氣滿滿的樂天啦啦隊也亮麗現身，帶領小朋友一起跳唱「饗賓洗手歌」，在活潑節奏中寓教於樂，洋溢著可愛笑聲與歡樂氛圍。緊接著「人魚公主奇遇記」則以環保為題，邀請大小朋友展開一場奇幻冒險，學習珍惜大自然的美好。隨著夜幕漸起，「泡泡繽紛樂」登場，從巨型泡泡到閃閃發亮的小泡泡，在燈光照映下宛如星光閃爍，孩子們興奮地追逐飄浮的泡泡，讚嘆聲與笑聲此起彼落，現場氣氛High到高點。
「魔法亂打．爆笑奇幻秀」則以魔術、特技與節奏明快的喜劇橋段，帶來一場顛覆想像的爆笑魔法饗宴，而「趣味魔術秀」延續驚喜氛圍，神乎其技的變化令小朋友驚呼連連、瞪大眼睛直問「怎麼辦到的？」接著登場的「精靈奶奶的祖傳秘方」，透過故事互動傳遞信任、合作與愛的力量，「三個小丑」更以誇張逗趣的肢體表演與精湛雜耍橋段，瞬間掀起全場歡笑。壓軸登場的「YOYO家族—卡通明星同樂會」在熱情歡呼中登場，熟悉的卡通明星與現場觀眾互動同樂，小朋友跟著音樂又唱又跳，將現場氣氛推向最高潮，為整日活動劃下完美句點。
明（16）日第二天的表演同樣精彩可期！「花式籃球」結合節奏音樂與高超技巧，表演者將展現炫酷運球、創意傳球與花式灌籃，勢必再次炒熱全場氣氛，還有「冠軍小丑鬧耶誕」以誇張步伐與幽默互動結合雜耍、砌磚及疊羅漢等驚人技巧，將帶來笑聲與驚嘆並存的精彩演出，活動也邀請板信公益團體帶來「折翼天使」演出，陪伴弱勢孩童以音樂傳遞溫暖與希望，為活動注入滿滿感動與節慶能量。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
