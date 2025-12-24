台中8歲男童玩發光彈弓飛鏢意外割傷臉頰，縫3針！父親心疼提醒：「小心這玩具的危險性」。原來類似意外已多次發生，有孩子眼角膜被砸傷，家長應留意孩子玩具安全並從旁監督，以免憾事再生。

童玩彈弓飛鏢「被劃臉」！塑膠片如美工刀，緊急縫3針。(圖／民眾提供)

台中一名8歲男童在公園玩發光彈弓飛鏢時，因操作不慎導致塑膠片劃過臉頰，留下5公分傷口，緊急縫了3針。這起意外事件引起許多關注，男童的父親也藉此提醒其他家長注意此類玩具的潛在危險性。據了解，類似的意外並非個案，已有多名兒童因玩這種彈弓飛鏢而受傷，傷勢嚴重程度不一，甚至有兒童眼角膜被砸傷的案例。

廣告 廣告

類似的意外並非個案，已有多名兒童因玩這種彈弓飛鏢而受傷。(圖／TVBS)

事發當時，這位父親帶著8歲兒子到台中市民廣場草地踏青，並向附近攤販購買了發光彈弓飛鏢。這種玩具的玩法是透過彈弓將飛鏢往天上發射。男童的父親表示，他們一家人已經玩這種玩具一兩年了，這是第一次發生意外。當時他們也有陪在兒子旁邊，但意外就在瞬間發生。男童原本想往天上拉彈弓，但不慎滑掉，飛鏢尾部的塑膠片往上射，像美工刀一樣劃過他的臉頰。

男童原本想往天上拉彈弓，但不慎滑掉，飛鏢尾部像美工刀一樣劃過他的臉頰。(圖／TVBS)

男童右臉頰上出現約5公分的割傷，讓父親看了非常心疼。除了當下緊急到醫院縫了3針外，後續還需要定期到醫院報到，希望能避免留下疤痕。這位父親將事發過程分享到網路上，希望能提醒其他家長注意這類玩具的危險性。他強調，雖然他們玩了很多次都沒事，但這次的意外證明這種玩具確實存在風險。

看似無害的玩具，一個不小心就可能變成傷人的利器 。(圖／民眾提供)

網路上也出現不少家長分享類似的經歷，表示他們的孩子也曾遇過危險，只是幸運地躲過了。有民眾表示自己的孩子之前也差點被飛鏢傷到，幸好及時躲開。更嚴重的是，有些小朋友甚至被飛鏢砸到眼角膜，造成更嚴重的傷害。這起意外事件提醒大家，看似無害的玩具，一個不小心就可能變成傷人的利器。家長在讓孩子遊玩時，應該多加留意玩具的安全性，並在旁監督，才能避免類似的意外再次發生。

更多 TVBS 報導

啟動「泡泡浴」模式！倒車撞消防開關 泡沫狂噴

男北捷摔倒「頭流血」 目擊者：聽聲響急幫止血

2歲女童手指卡塑膠椅！消防「迎神明」抬送急診 醫護心疼破壞救援

南投婦「斷捨離」險釀錯愕 西裝褲藏20萬現金誤丟回收箱

