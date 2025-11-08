童玩科普化，助兒童圓夢！同濟會竹苗區大型公益嗨翻大小親子
【民眾新聞網方健龍新竹報導】同濟童玩科普親子體驗暨兒童圓夢公益活動，今（8）日下午在新竹遠東巨城一樓廣場盛大登場，竹苗區第52屆主席廖龍珍在上任後首度辦理的大型公益活動，結合科普教育浪潮，將童玩科普化，「照顧兒童無遠弗屆」，現場邀請非山非市孩童帶來特色才藝，同時間體驗新竹高科技AI機器人及科普概念。廖龍珍強調，陪伴就是最好的科學教育，一個孩子被點亮的眼神，就足以改變一段生命的方向，就讓我們一起陪伴孩子們一起探索、創造、飛翔。
國際同濟會台灣總會包括總會長馮輝文、總會首席副主席代表林宣宏、總會監事林富美、童玩科普教育推廣委員會主委陳敏馨、兒童圓夢計劃委員會主委林金生等大咖，今天都專程出席「同濟童玩科普體驗暨兒童圓夢公益活動」，巨城中庭廣場人聲鼎沸，大小親子歡樂聲此起彼落。
國際同濟會台灣總會總會長馮輝文表示，國際同濟會為全球性的志工社團，在台灣有近兩萬位會員，秉持一步一腳印的精神，致力服務兒童與社區，希望傳承台灣傳統的童玩技術，避免台灣古早童玩文化在我們這一代消失。成立童玩推廣委員會，製造祖孫三代有共同的遊戲、共同的興趣，一起玩古早童玩，希望增進家庭親子幸福快樂。童玩科普化則是跟上時代腳步，老童玩賦予時代新意義。
竹苗區主席廖龍珍說，兒童是天生玩家，玩具能啟發兒童的心智，從遊戲的過程中得到成就感，可激發兒童的創造力和想像力。傳統的童玩包含著先人的智慧，每一件童玩都可訴說著，當年屬於兒童們，獨特的那一份童真樂趣！
曾經擔任童玩推廣委員會執行長的廖龍珍，今天兒童圓夢活動也特別邀請寶山國小木箱鼓、兒童歌仔戲、方口獅、客家雷霆花鼓、街舞、跆拳道、劍道、兒童啦啦隊、民族舞蹈等及唐老鴨媽媽帶動唱現場表演。
同為主辦方的巨城購物中心總經理羅仕清表示，歡迎同濟會選擇在遠東巨城購物中心共同舉辦這場有意義的公益活動，巨城的環形廣場，寬敞安全最適合父母帶小孩來體驗，古早童玩的遊戲。
總會首席副主席代表林宣宏指出，經過同濟會童玩推廣委員會培訓的「童玩講師」，在廣場免費教民眾打彈珠、尪仔標、跳房子、打陀螺、踢毽子、滾鐵環、丟沙包、玩跳繩、搖麥芽鼓、玩扯鈴等10項傳統的古早童玩。民眾在廣場玩跳繩，唱起兒歌：小皮球、香蕉油，滿地開花 21、256、257、28、29、31……喚起資深民眾，重拾往日兒時快樂的回憶，為巨城帶來親子歡樂氣氛的歌聲。
在電子遊戲流行之前，尪仔標、彈珠、竹槍是男童隨身攜帶的三寶。尪仔標一組4、5人，在地上有多張疊成厚厚的一疊尪仔標，參加者猜拳，決定先後順序，並約定那一張是王牌，每一位拿一張尪仔標，擊打那一疊尪仔標的腰部，打散落出來單張牌歸打者所有，大家輪流打，如果有民眾將王牌，從一疊中打散出來，單獨一張，就是勝利者，全部尪仔標歸他所有，這一組遊戲結束，還沒打的也不用再打了。
「打彈珠」玩法：在地毯上，畫一個四方框，框內放約20顆彈珠，其中1顆大家約定是「公珠」參加者，每人拿一顆不同色彩的當「母珠」，打彈珠者，將自己的「母珠」，用丟的或用手指彈出去，將四方框中彈珠的「公珠」，打出四方框外就是勝利者，全部彈珠歸他所有。
「打陀螺」台語叫「釘干樂」，首先要把繩子正確的纏繞在陀螺上，一手握住陀螺，另一手拉繩子，用力向前丟出，繞在手上的繩尾，快速向後抽拉，陀螺就會在地面上旋轉，是很多四五六年級男性民眾開心的回憶。
「丟沙包」玩法，5個沙包、5個顏色，往上丟一個，趕快抓起地上任何一個沙包，再接住空中掉落下來的「母包」是很多女性朋友的回憶。很多阿嬤說，以前用舊衣服的布，自己動手縫沙包送給兒童，古早味童玩都是用身邊物品製作，不花錢又方便。
今天現場參加的兒童，每人報到就可以獲得一支竹蜻蜓，玩過10項童玩闖關完成，還可以再參加抽樂遊戲，加送禮物，這場科普童玩體驗活動令大朋友回味、小朋友驚喜！
