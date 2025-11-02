童畫+1兒權共舞 嘉市114年國際兒童人權日活動

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為迎接11月20日「國際兒童人權日」，嘉義市政府今（2）日上午於嘉義市兒童福利服務中心盛大舉辦114年國際兒童人權日~「童畫+1 兒權共舞」活動。活動現場由育人國小學童帶來的舞蹈表演「嘉義市兒童權利公約宣導歌曲-I wanna say」中熱鬧揭開序幕，林瑞彥副市長代表市長黃敏惠出席，與立法委員王美惠、委員代表、多位議員貴賓及兒少代表共同響應兒童權利公約，宣誓守護兒童，共同打造一個更友善孩子成長的環境。

林瑞彥副市長表示，「兒童權利公約施行法」自103年起施行，市府各局處持續攜手努力，致力於推動並落實兒童人權，期盼大家共同響應兒童權利公約中四大原則—禁止歧視、兒童最佳利益、生存與發展權、表意權—這也是嘉義市推動兒少政策的重要依據。今年的國際兒童人權日活動更結合嘉義市第七屆兒少代表所策劃的「走讀活動」，由孩子們親自設計互動內容，由孩子們親自設計互動關卡與展示內容，透過海報與影片，分享他們關心的公共議題與行動成果，展現兒少積極參與公共事務的力量。

林瑞彥副市長提到，這座兒童福利服務中心自民國82年落成以來，經歷多次改建與蛻變，為了回應市民對親子空間的需求，市府在改建前訪問了1,000位市民，蒐集各方意見，希望打造出最符合親子需求的友善環境。去年以2,460萬元經費重新整修，雖然市府財政有限，但黃敏惠市長始終秉持孩子優先的理念。希望透過市民的回饋讓兒童福利服務中心持續進步，成為讓孩子安心成長、家長放心陪伴的幸福空間。

社會處長李思賢表示，今年的國際兒童人權日活動運用嘉義市兒童福利服務中心整建後的「育樂活動室」及「親子時光基地」，辦理闖關活動及親子DIY活動，預計有300組家庭，計800人次共同響應本次活動。

國際兒童人權日（International Children’s Rights Day）是全球共同守護兒童的重要節日。本次活動不僅是推廣兒童權利公約，也展現嘉義市推動健康生活、促進社區和諧的具體行動，並且呼應聯合國永續發展目標（SDGs）: SDG3「健康與福祉」、SDG4「優質教育」、SDG5「性別平權」，以及SDG10「減少不平等」，期望透過今天的活動，讓市民更進一步認識兒童權利公約，持續努力，守護兒童、實踐兒童人權，讓每一位孩子都能安心、快樂地長大。

圖：為迎接11月20日「國際兒童人權日」，嘉義市政府今（2）日上午於嘉義市兒童福利服務中心盛大舉辦114年國際兒童人權日~「童畫+1 兒權共舞」活動，場面熱烈。（記者吳瑞興翻攝）