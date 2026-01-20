童疑染微小病毒B19逝 疾管署籲3類人注意

台中十多歲女童疑染微小病毒B19（蘋果病）引發急性心肌炎不治。疾管署防疫醫師林詠青表示，多數人感染後症狀輕微，但本身有慢性血液疾病、免疫功能低下者、孕婦等三類人在感染後會造成嚴重併發症，若併發心肌炎其致死率高達三成，且病程變化較為快速。

林詠青說，微小病毒B19通常症狀輕微且可自行痊癒，此病毒傳染途徑與多數呼吸道傳染病類似，主要透過飛沫傳染，感染病毒後四到十四天，就可能開始有症狀，有些人可能沒症狀。

在日本被稱為「蘋果病」，台灣稱「傳染性紅斑」，小朋友在感染後一開始會出現包含發燒、頭痛、肌肉痠痛等，與一般感冒症狀類似，其典型症狀為臉頰出現鮮紅色皮疹，有些時候會癢，且疹子也可能延伸到軀幹、四肢，疹子多會自行康復；若是成人感染，疹子比較少見，較常見為關節痛、關節炎症狀，也多會自行痊癒。

病毒特別的地方，比較罕見地情形可能會侵犯到其他的器官、系統，若本來有慢性血液疾病，可能影響造血系統，造成嚴重貧血；若本身有慢性貧血，則可能造成貧血症狀更嚴重；若本身有免疫功能低下，感染的期間可能持續較久，因身體無法清除病毒，其症狀也會比較嚴重；孕婦感染則可能造成胎兒貧血、胎兒水腫，嚴重可能造成死胎等狀況。

在以往研究也發現，此病毒可能造成心臟、神經、肝腎方面的感染症狀。林詠青說，其中，在心臟的話危險狀況就是可能造成心肌炎、神經系統則會造成腦炎或腦膜炎，在肝腎的話會造成肝炎、腎臟發炎等；造成致死狀況，最常見的是併發心肌炎，一般病毒感染都可能會造成心肌炎，B19病毒感染造成心肌炎其致死率高達三成，且病程變化較為快速。

在預防與治療上，林詠青表示，針對微小病毒目前沒有抗病毒藥物，也沒有疫苗，治療仍靠支持性療法。預防方式，則須透過勤洗手、戴口罩，若咳嗽、打噴嚏時應遮掩口鼻，高風險族群應避免與有上呼吸道症狀者接觸，前往人潮多的地方應戴口罩才能避免透過飛沫感染到微小病毒。