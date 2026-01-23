童疑染B19猝逝引關注 醫師提「4警訊」應提高警覺、就醫掌握時機最重要

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近日媒體報導中部地區一名11歲女童疑似因感染人類微小病毒B19，併發急性心肌炎而不幸猝逝，引發社會與家長廣泛關注。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒心臟科主治醫師黃怡榛表示，B19病毒確實可在極罕見情況下導致孩童重症甚至致命，但多數感染屬自限性輕症，家長無須過度恐慌，應正確認識疾病、提高警覺並掌握就醫時機。

黃怡榛指出，B19病毒感染最常造成兒童「第五病」（傳染性紅斑），俗稱的「蘋果病」。症狀包括：雙頰紅疹、輕微發燒、流鼻水等類感冒表現，多在一週內自行緩解。過去經驗顯示台灣大約每十餘年才會出現一次小規模群聚感染，平時僅零星病例散發。

免疫正常的兒童幾乎都能自然痊癒，只有極少數高危族群會因病毒影響紅血球或心臟功能，產生嚴重併發症。黃怡榛表示，過去研究顯示，B19病毒可感染心肌細胞，進一步導致病毒性心肌炎，但發生機率極低，根據國際研究統計，兒童病毒性心肌炎每年每十萬人約1～2例。

病毒性心肌炎的初期症狀常類似感冒或腸胃炎，醫師提醒，若孩童在感染初期或康復期間出現以下症狀，應提高警覺：

● 無明顯原因的呼吸急促或氣喘。

● 心跳過快、活動力下降、極度嗜睡或虛弱。

● 胸悶胸痛、臉色蒼白、冒冷汗。

● 短暫昏厥或意識改變。

孩子若突然表現異常，甚至昏倒，應立即就醫，必要時撥打119送醫。黃怡榛強調，在心肌炎進展到休克前的「黃金時間」及早介入，是提高存活率的關鍵。

目前尚無針對B19病毒的特效藥或疫苗，治療以支持療法為主。針對心肌炎患童，醫療團隊會依症狀採取退燒及一般支持性療法、強心、利尿或葉克膜等循環支持措施。黃怡榛補充，心肌炎患童若能及時接受治療，多數仍有良好預後；但是即使順利康復，仍須定期追蹤心臟功能，觀察是否有後遺症如心律不整或心臟擴大等情形。

提醒家長：預防從日常做起 就醫掌握時機最重要。對於家長擔心孩子感染，醫師呼籲無需過度緊張，反而應落實以下三點預防與應對措施：

一、維持良好衛生習慣：勤洗手、戴口罩、避免孩子接觸感冒病患。

二、觀察病程變化：發燒超過三天、食慾精神明顯變差或出現特殊紅疹時，建議就醫。

三、出現心臟相關症狀時應緊急就醫：如異常喘、胸悶胸痛、臉色蒼白、昏厥等情況。

黃怡榛強調，我們理解新聞事件帶來的焦慮，但請相信醫療團隊的能力，也相信家長的觀察力與守護心。家長不必過度恐慌，只要及時辨識與就醫，多數孩子都能健康恢復、平安長大。

