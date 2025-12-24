童綜合設「口腔親善之家」 及早照護孕婦幼兒口腔健康

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2025_12_24_1655112.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 楊芷晴／台中報導】口腔健康影響全身健康，世界衛生組織於nbsp;111nbsp;年發表《全球口腔衛生狀況報告》，指出目前全球約有35億人受到口腔疾病影響，其中有5億名兒童患有乳牙齲齒，成為兒童最常見的慢性病之一。依據113年國民口腔健康狀況調查結果顯示，我國兒童齲齒率於3歲開始快速上升，其中5歲兒童的齲齒率為46.3%，高於世界衛生組織所訂5歲兒童齲齒盛行率低於10%的標準，因此需積極強化兒童整合性口腔健康照護服務。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong童綜合醫院正式成立「口腔親善之家」 盼降低兒童齲齒發生率/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 因應賴清德總統推動之健康台灣「全面優化兒少醫療照護」，童綜合醫院響應政策成立「口腔親善之家」，成為台中率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院，提供由牙醫師及相關團隊與嬰幼兒和家長之間以家庭為中心的連續性口腔健康照護服務，自出生起培養終生受用的口腔健康行為，以提高嬰幼兒接受口腔醫療照護比率，降低a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67851 target=_blankstrong兒童齲齒/strong/a發生率，進而減少醫療耗費及社會成本，保障兒童口腔醫療權益。/p p style=text-align:justifybr / 童綜合醫院兒童牙科陳瑋玲主任表示，根據中華民國兒童牙科醫學會建議，孩子在一歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68539 target=_blankstrong口腔清潔/strong/a與飲食搭配，童綜合醫院口腔親善之家就是為此而成立。口腔親善之家能夠為0歲孩子開始提供長期口腔健康照護，一直到孩子成長到18歲為止，讓孩子健康的邁向人生下一個階段。/p p style=text-align:justifybr / 童綜合醫院「口腔親善之家」是由醫院跨專業執行團隊所組成，包含婦產科醫師、小兒科醫師、兒童牙科醫師、家庭牙科醫師、護理師、營養師及社工師等，提供孕婦及0-5歲幼兒口腔預防保健及牙科醫療照護服務，並為1歲以前兒童口腔狀況（含齲齒風險）進行評估，亦擬定完整口腔保健計畫。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong從媽媽懷孕開始及寶寶出生1歲以前 及早介入口腔健康評估/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 童綜合醫院口腔醫學部陳雅怡營運長指出，童綜合醫院口腔醫學部全方位照顧民眾a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69130 target=_blankstrong口腔健康/strong/a，此次成立「口腔親善之家」就是期望能將口腔健康觀念向下延伸，從媽媽懷孕開始及寶寶出生1歲以前，及早介入口腔健康的評估來提供關鍵時刻預防性口腔健康照護機會，有助於大幅減少孩子罹口腔疾病的機率。/p p style=text-align:justifybr / 童綜合醫院「口腔親善之家」與小兒科及婦產科建立跨科綠色通道，強調孕婦產檢加口檢，並強調嬰兒0歲起接受口腔預防保健，而非等到口腔有問題再就醫，避免看牙焦慮及減少醫療支出。除此之外，更提供高風險個案家庭訪視，給予偏鄉弱勢族群口腔衛生評估、口腔清潔照護指導、氟化物使用、兒童預防保健服務以及健康飲食（減少游離糖攝取）等，協助完善銜接牙醫醫療照護。/p p style=text-align:justifybr / 童綜合醫院童敏哲董事長表示，童綜合醫院守護民眾健康不遺餘力，更積極於預防保健的推動與執行。「口腔親善之家」的成立更代表了童醫院對於孕婦及幼兒健康照顧的重視，讓家長獲得正確的口腔健康保健知識，促使孩子從小就養成正確口腔衛生觀念與定期檢查的習慣，有效降低家庭支出與時間成本，並減少社會的醫療負擔。未來童醫院將持續深耕社區，推動健康促進，持續提供最優質的醫療服務。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／童綜合醫院提供/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69185 target=_blank▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69160 target=_blank▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群/a/p