童綜合醫院導入「適應性放療」，量身訂做每個療程，精準鎖定腫瘤部位

在過去，放射治療常被視為「一套計畫照到底」的治療方式；但隨著影像技術與人工智慧進步，放療早已邁入新時代。台中童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源醫師表示，在治療過程中腫瘤瞬息萬變，如果治療計畫不跟著改變，反而可能讓正常組織受到不必要的照射。這正是適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy）的核心價值所在，讓治療都精準貼合患者當下的狀態。

高解析影像與人工智慧助攻 讓適應性放療落地實現

葉啟源醫師說明，早期放射治療多依靠體表記號定位，精準度有限。以頭頸癌病人為例，腫瘤位置深(腫瘤外形複雜)、周圍器官密集，若無法正確掌握深度與範圍，就容易出現口乾、味覺喪失等副作用。適應性放療最大的特色，就是能依照病人體內實際變化，隨時調整治療計畫，讓放射線分布最貼合腫瘤。葉啟源醫師解釋，現在新一代的影像導引放射治療（IGRT）整合快速電腦斷層掃描與影像重建技術，能清楚觀察到體內器官的變化並調整治療位置，讓放射線真正打在該打的地方。

童綜合醫院引進新世代放射治療系統「銳視刀」，治療影像清晰度接近診斷等級。可呈現腫瘤縮小或器官位移的細節，同時透過新式演算法減少偽影影響，讓劑量計算更精確。以往人工勾畫器官需耗費大量時間與人力，如今AI輔助系統協助醫師可快速圈畫器官，不僅提升圈畫的一致性，也讓每日治療後評估更有效率。「我們的目標是讓每一次治療都像量身訂做，讓放射線準得剛剛好。」葉啟源醫師表示。

葉啟源醫師指出，在去年收治的頭頸部腫瘤患者中，有41％的病人在治療第10天(次)即需重新調整計畫，在第25次時需要再次修正。「原因就是若腫瘤變小或體重下降皆會改變正常器官位置，例如腫瘤縮小，而正常的腮腺被推到照射範圍內，如果照原定計畫治療，可能降低治療準確度並增加正常組織受照(受到輻射照射)風險。」

他舉例，一位50多歲口腔癌病人接受總劑量7000 cGy、35次放射治療合併化療治療，治療期間腫瘤體積縮小達42％。病人體重下降8%，但因及時啟動調整治療計畫，副作用控制得宜，治療後的耐受度良好。



圖/台中童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源醫師

乳癌放療新突破 表面導引放射治療SGRT把關 守護重要器官

除了頭頸癌，乳癌治療同樣受益於新技術。台中童綜合醫院放射腫瘤科賴姿云醫師表示，乳癌病人因呼吸造成胸部位置變化，若未妥善控制，心臟和肺臟容易暴露在輻射中。醫院最新採用的表面導引放射治療系統（Surface Guided Radiotherapy ；SGRT），搭配深呼吸控制技術（DIBH, Deep Inspiration Breath Hold），讓病人在放射師指導下進行呼吸訓練，吸氣時心臟暫時遠離胸壁，大幅降低心肺劑量。賴醫師形容，表面導引放射治療系統就像一條隱形安全帶，全程監控病人體表位置；而新世代放射治療系統則像高解析放大鏡，協助確認照射的準確性。兩者結合後，不僅能有效降低副作用，也讓病人可以安心完成療程。

賴醫師進一步說明，現代放射治療在安全性上也有明顯提升。放射治療屬於局部性照射，設備關閉後不會有任何輻射殘留。「只有頭頸部放療可能出現局部掉髮，其他部位多數不會影響日常生活，也不影響與他人接觸。」

兩位醫師一致認為，適應性放療將是未來放射腫瘤學的主流方向。葉啟源醫師指出，國外研究實證適應性治療不僅能提高局部控制率，也能降低治療副作用；再結合AI即時重新規劃技術，讓治療更快速、更準確。童綜合醫院放射腫瘤團隊秉持技術與溫度並行的理念，讓癌症治療更精準、更貼近每一位病人的需求。



圖/台中童綜合醫院放射腫瘤科賴姿云醫師



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為童綜合醫院導入「適應性放療」，量身訂做每個療程，精準鎖定腫瘤部位